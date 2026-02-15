Священник рассказал о росте интереса у американцев к русскому православию

Рейтинг@Mail.ru
10:40 15.02.2026
Все больше рядовых американцев стали проявлять интерес к русскому православию в последние годы, заявил в интервью РИА Новости священник синодального Знаменского РИА Новости, 15.02.2026
Протоиерей Андрей Соммер: в США растет интерес к русскому православию

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкРаспятие в храме
Распятие в храме. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 фев – РИА Новости. Все больше рядовых американцев стали проявлять интерес к русскому православию в последние годы, заявил в интервью РИА Новости священник синодального Знаменского собора в Нью-Йорке Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ) протоиерей Андрей Соммер.
"Мы проводим в соборе богослужения на церковно-славянском языке, но у нас есть часовня, где наш иеромонах, отец Зосима, служит на английском. Он обратил внимание на то, что в последние несколько лет заметно вырос интерес к православной вере у людей, которые приходят, так сказать, "с улицы", - сказал отец Андрей.
Иеромонах Стефан (Игумнов) - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
В РПЦ отметили рост интереса к православной духовности у католиков
12 февраля, 10:40
Священник подчеркнул, что значительную часть этой категории составляет молодежь.
"В нашем соборе службы проводятся каждый день. И безусловно, мы видим много молодых людей, которые, прежде всего, приносят крестить своих новорожденных детей", - добавил он.
Всемирный день православной молодежи отмечается 15 февраля, в православный праздник Сретения Господня.
Русская православная церковь заграницей (РПЦЗ) была создана в 1920-е годы, когда белые эмигранты покинули Россию после гражданской войны. Она стала автономной частью Русской православной церкви (РПЦ) в 2007 году, когда две церкви подписали акт о каноническом общении, тем самым положив конец расколу, длившемуся около 90 лет.
Сейчас РПЦЗ насчитывает около 550 приходов по всему миру, прежде всего, в США.
Православная церковь в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
РПЦ приняла в последнее время больше американцев, чем когда бы то ни было
6 декабря 2025, 04:13
 
РелигияНью-Йорк (город)РоссияСШАРусская православная церковьРусская православная церковь за границей
 
 
