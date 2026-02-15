Рейтинг@Mail.ru
На северо-востоке Москвы вспыхнул крупный пожар - РИА Новости, 15.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:28 15.02.2026 (обновлено: 20:35 15.02.2026)
https://ria.ru/20260215/pozhar-2074556716.html
На северо-востоке Москвы вспыхнул крупный пожар
На северо-востоке Москвы вспыхнул крупный пожар - РИА Новости, 15.02.2026
На северо-востоке Москвы вспыхнул крупный пожар
Пожар в складских помещениях на площади 200 квадратных метров ликвидируют в московском СВАО, горение локализовано, произошло частичное обрушение кровли,... РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T20:28:00+03:00
2026-02-15T20:35:00+03:00
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0f/2074557354_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_4d9abfa6c26036bf5b565ef924646790.jpg
https://ria.ru/20260215/pozhar-2074519256.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0f/2074557354_0:0:1137:853_1920x0_80_0_0_3f2c7de062707f32344f18db497d4887.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва
Происшествия, Москва
На северо-востоке Москвы вспыхнул крупный пожар

На северо-востоке Москвы ликвидируют крупный пожар

© Фото : ЧСтные новости Москвы/Telegram Пожар в складских помещениях на северо-востоке Москвы
 Пожар в складских помещениях на северо-востоке Москвы - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© Фото : ЧСтные новости Москвы/Telegram
Пожар в складских помещениях на северо-востоке Москвы
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Пожар в складских помещениях на площади 200 квадратных метров ликвидируют в московском СВАО, горение локализовано, произошло частичное обрушение кровли, сообщается в Telegram-канале столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
"15 февраля в 17.27 в Службу 112 Москвы поступило сообщение о возгорании в Северянинском проезде. На место происшествия были высланы силы пожарно-спасательного гарнизона Москвы, в том числе расчеты ПСО №216 и ПСО №246 Пожарно-спасательного центра", - говорится в сообщении.
Уточняется, что горят товары в складских помещениях на площади 200 квадратных метров. Произошло частичное обрушение кровли.
"По прибытии пожарные провели разведку и приступили к тушению. Пожар локализован в 18.46. На данный момент ликвидация продолжается", - подчеркивается в сообщении.
На месте возгорания подъемного агрегата для ремонта скважин в Самарской области - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
В Самарской области вспыхнул пожар на нефтяной скважине
Вчера, 15:14
 
ПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала