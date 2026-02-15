На северо-востоке Москвы вспыхнул крупный пожар

Уточняется, что горят товары в складских помещениях на площади 200 квадратных метров. Произошло частичное обрушение кровли.

"По прибытии пожарные провели разведку и приступили к тушению. Пожар локализован в 18.46. На данный момент ликвидация продолжается", - подчеркивается в сообщении.