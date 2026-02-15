На северо-востоке Москвы вспыхнул крупный пожар

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Пожар в складских помещениях на площади 200 квадратных метров ликвидируют в московском СВАО, горение локализовано, произошло частичное обрушение кровли, сообщается в Telegram-канале столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
"15 февраля в 17.27 в Службу 112 Москвы поступило сообщение о возгорании в Северянинском проезде. На место происшествия были высланы силы пожарно-спасательного гарнизона Москвы, в том числе расчеты ПСО №216 и ПСО №246 Пожарно-спасательного центра", - говорится в сообщении.
Уточняется, что горят товары в складских помещениях на площади 200 квадратных метров. Произошло частичное обрушение кровли.
"По прибытии пожарные провели разведку и приступили к тушению. Пожар локализован в 18.46. На данный момент ликвидация продолжается", - подчеркивается в сообщении.