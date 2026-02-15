Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге возбудили дело после пожара, при котором погибли три человека - РИА Новости, 15.02.2026
16:56 15.02.2026
В Петербурге возбудили дело после пожара, при котором погибли три человека
В Петербурге возбудили дело после пожара, при котором погибли три человека - РИА Новости, 15.02.2026
В Петербурге возбудили дело после пожара, при котором погибли три человека
Уголовное дело возбудили после пожара в частном доме в Курортном районе Петербурга, где погибли трое человек, сообщает пресс-служба главного следственного... РИА Новости, 15.02.2026
В Петербурге возбудили дело после пожара, при котором погибли три человека

В Петербурге завели уголовное дело после пожара в частном доме с тремя погибшими

На месте пожара в частном доме в Санкт-Петербурге
На месте пожара в частном доме в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 фев – РИА Новости. Уголовное дело возбудили после пожара в частном доме в Курортном районе Петербурга, где погибли трое человек, сообщает пресс-служба главного следственного управления СК по городу.
"Курортным межрайонным следственным отделом Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 (причинение смерти по неосторожности) УК РФ", - сообщает пресс-служба.
Как сообщали ранее в главном управлении МЧС по городу, пожар произошел в воскресенье ночью в частном доме в Курортном районе Санкт-Петербурга. Горел одноэтажный частный дом площадью 12 на 15 метров. При разборе завалов на пожаре были обнаружены трое погибших.
