На Кубани после атаки ВСУ загорелся резервуар с нефтепродуктами
В поселке Волна в Краснодарском крае из-за падения фрагментов дрона загорелся резервуар с нефтепродуктами, сообщил оперштаб региона. РИА Новости, 15.02.2026
