Умер французский композитор Мишель Порталь
Искусство
Культура
 
17:36 15.02.2026 (обновлено: 17:41 15.02.2026)
Умер французский композитор Мишель Порталь
Умер французский композитор Мишель Порталь - РИА Новости, 15.02.2026
Умер французский композитор Мишель Порталь
Французский композитор и мультиинструменталист Мишель Порталь ушел из жизни в возрасте 90 лет, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на агента Порталя. РИА Новости, 15.02.2026
культура
франция
джаз
музыка
мишель порталь
франция, джаз, музыка, мишель порталь
Культура, Франция, джаз, Музыка, Мишель Порталь
Умер французский композитор Мишель Порталь

Французский композитор и музыкант Мишель Порталь умер в возрасте 90 лет

Французский композитор Мишель Порталь
Французский композитор Мишель Порталь - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© Getty Images / SADIA
Французский композитор Мишель Порталь . Архивное фото
ПАРИЖ, 15 фев - РИА Новости. Французский композитор и мультиинструменталист Мишель Порталь ушел из жизни в возрасте 90 лет, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на агента Порталя.
«
"Французский музыкант Мишель Порталь, выдающаяся фигура современного джаза, скончался в возрасте 90 лет", - говорится в материале.
Порталь родился в 1935 году в городе Байонна на юго-западе Франции и является одним из наиболее известных представителей французской джазовой сцены. Он получил образование в Парижской консерватории, где изучал дирижирование и классический кларнет. Он был лауреатом большого числа престижных наград в области музыки, в том числе несколько раз получал премию "Victoires de la Musique".
С 1975 года он также начал создавать музыку для кино. Порталь трижды становился лауреатом премии "Сезар": в 1983 за фильм "Возвращение Мартена Герра", в 1985 – за кинокартину "Всадники бури" и в 1988 – за фильм "Поле чести".
 
Культура Франция джаз Музыка Мишель Порталь
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Заголовок открываемого материала