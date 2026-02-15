Умер французский композитор Мишель Порталь

ПАРИЖ, 15 фев - РИА Новости. Французский композитор и мультиинструменталист Мишель Порталь ушел из жизни в возрасте 90 лет, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на агента Порталя.

С 1975 года он также начал создавать музыку для кино. Порталь трижды становился лауреатом премии "Сезар": в 1983 за фильм "Возвращение Мартена Герра", в 1985 – за кинокартину "Всадники бури" и в 1988 – за фильм "Поле чести".