Умер французский композитор Мишель Порталь

ПАРИЖ, 15 фев - РИА Новости. Французский композитор и мультиинструменталист Мишель Порталь ушел из жизни в возрасте 90 лет, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на агента Порталя.
«
"Французский музыкант Мишель Порталь, выдающаяся фигура современного джаза, скончался в возрасте 90 лет", - говорится в материале.
Порталь родился в 1935 году в городе Байонна на юго-западе Франции и является одним из наиболее известных представителей французской джазовой сцены. Он получил образование в Парижской консерватории, где изучал дирижирование и классический кларнет. Он был лауреатом большого числа престижных наград в области музыки, в том числе несколько раз получал премию "Victoires de la Musique".
С 1975 года он также начал создавать музыку для кино. Порталь трижды становился лауреатом премии "Сезар": в 1983 за фильм "Возвращение Мартена Герра", в 1985 – за кинокартину "Всадники бури" и в 1988 – за фильм "Поле чести".