В "ЛизаАлерт" рассказали, кто чаще всего пропадает в городах

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Чаще всего в городах пропадают подростки 10-17 лет и пожилые люди с деменцией, рассказал РИА Новости координатор добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Андрей Чернов.

"В городе в основном - это пропажа подростков. Соответственно, подростки - это возраст, когда часто происходят конфликты с родителями, и после этого они уходят. Подростковый период - 10, 15, 17 лет - уходят из дома, и мы получаем заявки на пропажу", - сказал Чернов

По его словам, если ребенок убежал из дома, то добровольцы реагируют молниеносно, сразу же начинается сбор информации: необходимо узнать, куда и к кому мог поехать пропавший, где он может находиться сейчас.

"Москва и Московская область очень большие, а подросток может из северной части уехать в южную. Здесь нужно провести именно информационную работу, чтобы поставить правильно штаб, собрать людей в нужной зоне и там уже попробовать его найти. Но реакция у нас происходит сразу же", - подчеркнул координатор отряда.