В "ЛизаАлерт" рассказали, кто чаще всего пропадает в городах
общество
московская область (подмосковье)
андрей черный
поисковый отряд "лиза алерт"
московская область (подмосковье)
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Чаще всего в городах пропадают подростки 10-17 лет и пожилые люди с деменцией, рассказал РИА Новости координатор добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Андрей Чернов.
"В городе в основном - это пропажа подростков. Соответственно, подростки - это возраст, когда часто происходят конфликты с родителями, и после этого они уходят. Подростковый период - 10, 15, 17 лет - уходят из дома, и мы получаем заявки на пропажу", - сказал Чернов
.
По его словам, если ребенок убежал из дома, то добровольцы реагируют молниеносно, сразу же начинается сбор информации: необходимо узнать, куда и к кому мог поехать пропавший, где он может находиться сейчас.
"Москва и Московская область
очень большие, а подросток может из северной части уехать в южную. Здесь нужно провести именно информационную работу, чтобы поставить правильно штаб, собрать людей в нужной зоне и там уже попробовать его найти. Но реакция у нас происходит сразу же", - подчеркнул координатор отряда.
Кроме того, по его словам, в городах часто пропадают и пожилые люди, страдающие деменцией. Они выходят из дома, забывают свой адрес и не знают, куда им возвращаться.