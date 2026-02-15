Рейтинг@Mail.ru
В "ЛизаАлерт" рассказали, кто чаще всего пропадает в городах - РИА Новости, 15.02.2026
04:03 15.02.2026
В "ЛизаАлерт" рассказали, кто чаще всего пропадает в городах
В "ЛизаАлерт" рассказали, кто чаще всего пропадает в городах - РИА Новости, 15.02.2026
В "ЛизаАлерт" рассказали, кто чаще всего пропадает в городах
Чаще всего в городах пропадают подростки 10-17 лет и пожилые люди с деменцией, рассказал РИА Новости координатор добровольческого поисково-спасательного отряда... РИА Новости, 15.02.2026
общество, московская область (подмосковье), андрей черный, поисковый отряд "лиза алерт"
Общество, Московская область (Подмосковье), Андрей Черный, Поисковый отряд "Лиза Алерт"
В "ЛизаАлерт" рассказали, кто чаще всего пропадает в городах

РИА Новости: чаще всего в городах пропадают подростки и пожилые люди с деменцией

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкГород
Город - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Город. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Чаще всего в городах пропадают подростки 10-17 лет и пожилые люди с деменцией, рассказал РИА Новости координатор добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Андрей Чернов.
"В городе в основном - это пропажа подростков. Соответственно, подростки - это возраст, когда часто происходят конфликты с родителями, и после этого они уходят. Подростковый период - 10, 15, 17 лет - уходят из дома, и мы получаем заявки на пропажу", - сказал Чернов.
По его словам, если ребенок убежал из дома, то добровольцы реагируют молниеносно, сразу же начинается сбор информации: необходимо узнать, куда и к кому мог поехать пропавший, где он может находиться сейчас.
"Москва и Московская область очень большие, а подросток может из северной части уехать в южную. Здесь нужно провести именно информационную работу, чтобы поставить правильно штаб, собрать людей в нужной зоне и там уже попробовать его найти. Но реакция у нас происходит сразу же", - подчеркнул координатор отряда.
Кроме того, по его словам, в городах часто пропадают и пожилые люди, страдающие деменцией. Они выходят из дома, забывают свой адрес и не знают, куда им возвращаться.
ОбществоМосковская область (Подмосковье)Андрей ЧерныйПоисковый отряд "Лиза Алерт"
 
 
