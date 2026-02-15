Рейтинг@Mail.ru
Избившим девушку-инвалида подросткам в Кузбассе проведут экспертизу
14:36 15.02.2026
Избившим девушку-инвалида подросткам в Кузбассе проведут экспертизу
Избившим девушку-инвалида подросткам в Кузбассе проведут экспертизу - РИА Новости, 15.02.2026
Избившим девушку-инвалида подросткам в Кузбассе проведут экспертизу
Подросткам коррекционной школы города Междуреченска Кемеровской области, избившим девочку-инвалида и снявших избиение на телефон, проведут комплексную... РИА Новости, 15.02.2026
Избившим девушку-инвалида подросткам в Кузбассе проведут экспертизу

Избившим девушку-инвалида подросткам из коррекционной школы проведут экспертизу

КЕМЕРОВО, 15 фев - РИА Новости. Подросткам коррекционной школы города Междуреченска Кемеровской области, избившим девочку-инвалида и снявших избиение на телефон, проведут комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, должностным лицам администрации округа, начальнику полиции, а также директорам образовательных учреждений, в которых обучаются подростки, внесены представления, заявили пресс-службы СУСК и прокуратуры Кузбасса.
По данным СУСК региона, в ходе мониторинга соцсетей выявлено сообщение и видеозапись о том, что в Междуреченске подростки избили девушку. Происходящее они фиксировали на камеру телефона. По данному факту в следственном отделе по Междуреченску следственного управления Следственного комитета по Кемеровской области возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). В полиции Кузбасса добавили, что правонарушителями являются 15-летние воспитанники местной коррекционной школы, а потерпевшая - 19-летняя девушка-инвалид.
Как уточнили в пресс-службе СУСК по региону, один из фигурантов уже состоял на профилактическом учете в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. "В ходе следствия каждому из подростков будет назначена и проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза для определения их психического состояния в момент совершения противоправного деяния", - сказали в пресс-службе СУСК Кузбасса.
По данным прокуратуры, в настоящий момент несовершеннолетние правонарушители помещены в МКУ "Центр социальной помощи семье и детям".
"С целью их устранения председателю КДН (комиссии по делам несовершеннолетних - ред.) администрации Междуреченского муниципального округа, начальнику ОМВД России "Междуреченский", директорам образовательных учреждений, в которых обучаются подростки, внесены представления, результаты рассмотрения которых находятся на контроле надзорного органа", - сказали в пресс-службе надзорного ведомства.
