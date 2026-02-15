https://ria.ru/20260215/podmoskove-2074519423.html
В Подмосковье при падении сосульки пострадала девушка
В Подмосковье при падении сосульки пострадала девушка
В Подмосковье при падении сосульки пострадала девушка
Девушка попала в больницу из-за упавшей на нее с крыши здания сосульки в подмосковной Ивантеевке, она находится в стабильном состоянии, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 15.02.2026
В Подмосковье при падении сосульки пострадала девушка
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Девушка попала в больницу из-за упавшей на нее с крыши здания сосульки в подмосковной Ивантеевке, она находится в стабильном состоянии, сообщили РИА Новости в администрации Пушкинского городского округа.
"Состояние стабильное, предварительно, завтра выписывают. Операцию не делали. Зашивали рану", - рассказали агентству в пресс-службе администрации.
По их информации, собственником здания, с крыши которого упала сосулька, является юридическое лицо, не связанное с муниципалитетом.