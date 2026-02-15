https://ria.ru/20260215/pavlyuchenkova-2074518883.html
Павлюченкова проиграла на старте турнира в Дубае
Павлюченкова проиграла на старте турнира в Дубае
Россиянка Анастасия Павлюченкова проиграла чешке Барборе Крейчиковой в первом круге теннисного турнира категории WTA 1000 в Дубае, призовой фонд которого... РИА Новости Спорт, 15.02.2026
теннис
спорт
дубай
анастасия павлюченкова
дубай
