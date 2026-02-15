Рейтинг@Mail.ru
Павлюченкова проиграла на старте турнира в Дубае
Теннис
 
15:12 15.02.2026
Павлюченкова проиграла на старте турнира в Дубае
спорт, дубай, анастасия павлюченкова
Теннис, Спорт, Дубай, Анастасия Павлюченкова
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Россиянка Анастасия Павлюченкова проиграла чешке Барборе Крейчиковой в первом круге теннисного турнира категории WTA 1000 в Дубае, призовой фонд которого превышает 4 миллиона долларов.
Женская теннисная ассоциация (WTA)
Dubai Duty Free Tennis Championships
15 февраля 2026 • начало в 13:30
Завершен
Анастасия Павлюченкова
0 : 24:64:6
Барбора Крейчикова
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу 53-й ракетки мира. Павлюченкова идет 110-й в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Матч продолжался 1 час 34 минуты.
Во втором круге Крейчикова сыграет с четвертой ракеткой мира Амандой Анисимовой из США.
Чешская теннисистка Каролина Мухова - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Чешская теннисистка Мухова выиграла турнир WTA 1000 в Дохе
14 февраля, 19:54
 
ТеннисСпортДубайАнастасия Павлюченкова
 
