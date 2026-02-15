Рейтинг@Mail.ru
В центре Рогачева рассказали, какой вид рака можно лечить по ОМС - РИА Новости, 15.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:02 15.02.2026
https://ria.ru/20260215/onkologiya-2074454554.html
В центре Рогачева рассказали, какой вид рака можно лечить по ОМС
В центре Рогачева рассказали, какой вид рака можно лечить по ОМС - РИА Новости, 15.02.2026
В центре Рогачева рассказали, какой вид рака можно лечить по ОМС
Лечение лимфобластного лейкоза доступно в России по ОМС, дети и взрослые могут получить обязательную лекарственную терапию бесплатно, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T03:02:00+03:00
2026-02-15T03:02:00+03:00
общество
россия
александр румянцев
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/30408/89/304088980_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_67ea8ac5e2ecd4478b705abe5ee1538b.jpg
https://ria.ru/20260214/rak-2074332969.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/30408/89/304088980_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_289db958863262c68cd67dd152d8d86e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, александр румянцев, российская академия наук
Общество, Россия, Александр Румянцев, Российская академия наук
В центре Рогачева рассказали, какой вид рака можно лечить по ОМС

РИА Новости: лечение лимфобластного лейкоза доступно в России по ОМС

© РИА Новости / Валерий Титиевский | Перейти в медиабанкЛекарства
Лекарства - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© РИА Новости / Валерий Титиевский
Перейти в медиабанк
Лекарства. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Лечение лимфобластного лейкоза доступно в России по ОМС, дети и взрослые могут получить обязательную лекарственную терапию бесплатно, сообщил в интервью РИА Новости президент НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, академик РАН Александр Румянцев.
Во всем мире 15 февраля отмечается Международный день детей, больных раком.
"Лекарства, которые необходимы для лечения пациентов с лимфобластным лейкозом, они прописаны и финансируются за счет фонда ОМС, то есть они доступны каждому человеку в стране, поэтому все дети, заболевающие этой группой расстройств и заболеваний, получают обязательную бесплатную терапию в полном объеме", - сказал Румянцев.
Он отметил, что в России разработаны отечественные протоколы лечения лимфобластного лейкоза. Они входят в стандарты лечения, то есть в состав клинических рекомендаций для всех врачей.
Ребенок на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Онколог рассказал, какой вид рака чаще всего обнаруживают у детей
14 февраля, 05:46
 
ОбществоРоссияАлександр РумянцевРоссийская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала