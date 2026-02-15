В центре Рогачева рассказали, какой вид рака можно лечить по ОМС

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Лечение лимфобластного лейкоза доступно в России по ОМС, дети и взрослые могут получить обязательную лекарственную терапию бесплатно, сообщил в интервью РИА Новости президент НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, академик РАН Александр Румянцев.