В Челябинске мужчина напал с ножом на женщин в храме
Религия
 
11:59 15.02.2026 (обновлено: 12:24 15.02.2026)
В Челябинске мужчина напал с ножом на женщин в храме
В Челябинске мужчина напал с ножом на женщин в храме
В Челябинске мужчина напал с ножом на женщин в храме
Мужчина в храме Челябинска ранил ножом двух женщин, их госпитализировали, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в региональном СУСК РФ. РИА Новости, 15.02.2026
религия
происшествия
челябинск
челябинск
Религия, Происшествия, Челябинск
В Челябинске мужчина напал с ножом на женщин в храме

СУСК: мужчина в челябинском храме напал с ножом на двух женщин и ранил их

Скорая помощь
Скорая помощь. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 15 фев - РИА Новости. Мужчина в храме Челябинска ранил ножом двух женщин, их госпитализировали, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в региональном СУСК РФ.
«
"Установлено, что утром 15 февраля текущего года 25-летний мужчина, находясь в храме, из-за малозначительного повода причинил ножевые ранения двум женщинам - 53 и 74 лет. Потерпевшие госпитализированы в медицинское учреждение... Возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено в отношении местного жителя 2001 года рождения по части 3 статьи 30, пунктам "а", "и" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений), уточняется в сообщении..
Фигурант задержан, следователем решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения, добавляется в сообщении
В Красноярском крае девочка напала с ножом на сверстницу
3 февраля, 14:42
В Красноярском крае девочка напала с ножом на сверстницу
Религия Происшествия Челябинск
 
 
