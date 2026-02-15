https://ria.ru/20260215/napadenie-2074493644.html
В Челябинске мужчина напал с ножом на женщин в храме
В Челябинске мужчина напал с ножом на женщин в храме - РИА Новости, 15.02.2026
В Челябинске мужчина напал с ножом на женщин в храме
Мужчина в храме Челябинска ранил ножом двух женщин, их госпитализировали, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в региональном СУСК РФ. РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T11:59:00+03:00
2026-02-15T11:59:00+03:00
2026-02-15T12:24:00+03:00
челябинск
В Челябинске мужчина напал с ножом на женщин в храме
СУСК: мужчина в челябинском храме напал с ножом на двух женщин и ранил их
ЧЕЛЯБИНСК, 15 фев - РИА Новости. Мужчина в храме Челябинска ранил ножом двух женщин, их госпитализировали, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в региональном СУСК РФ.
"Установлено, что утром 15 февраля текущего года 25-летний мужчина, находясь в храме, из-за малозначительного повода причинил ножевые ранения двум женщинам - 53 и 74 лет. Потерпевшие госпитализированы в медицинское учреждение... Возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено в отношении местного жителя 2001 года рождения по части 3 статьи 30, пунктам "а", "и" части 2 статьи 105 УК РФ
(покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений), уточняется в сообщении..
Фигурант задержан, следователем решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения, добавляется в сообщении