В Челябинске мужчина напал с ножом на женщин в храме

"Установлено, что утром 15 февраля текущего года 25-летний мужчина, находясь в храме, из-за малозначительного повода причинил ножевые ранения двум женщинам - 53 и 74 лет. Потерпевшие госпитализированы в медицинское учреждение... Возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.