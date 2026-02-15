Комплекс горхозяйства предупредил москвичей о непогоде 16 февраля

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Снег, местами сильный, усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду и гололедица ожидаются в Москве 16 февраля, предупреждает столичный комплекс городского хозяйства.

В Гидрометцентре России в субботу рассказали РИА Новости, что Москву 16 февраля ожидает новый снегопад, объявлен "желтый" уровень погодной опасности.

"По прогнозам синоптиков, в понедельник, 16 февраля, с 06.00 до 21.00 в столице ожидаются снег, местами сильный, усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Погодные условия могут способствовать образованию гололедицы", - говорится в сообщении комплекса на платформе Мах.

Комплекс городского хозяйства отмечает, что москвичам нужно быть внимательными на улице, не укрываться и не парковать автомобили под деревьями.