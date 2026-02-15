Рейтинг@Mail.ru
Комплекс горхозяйства предупредил москвичей о непогоде 16 февраля - РИА Новости, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
12:06 15.02.2026 (обновлено: 15:20 20.02.2026)
https://ria.ru/20260215/moskva-2075786098.html
Комплекс горхозяйства предупредил москвичей о непогоде 16 февраля
Комплекс горхозяйства предупредил москвичей о непогоде 16 февраля - РИА Новости, 20.02.2026
Комплекс горхозяйства предупредил москвичей о непогоде 16 февраля
Снег, местами сильный, усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду и гололедица ожидаются в Москве 16 февраля, предупреждает столичный комплекс городского... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-15T12:06:00+03:00
2026-02-20T15:20:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
россия
гидрометцентр
снегопад в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075452747_0:245:3205:2048_1920x0_80_0_0_dcc94edd46749f3a96f9a9e6ece74828.jpg
https://realty.ria.ru/20260219/sneg-2075515677.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075452747_288:0:3019:2048_1920x0_80_0_0_d087291f3c5f807dc1ac25fa42a75714.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, россия, гидрометцентр, снегопад в москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва, Россия, Гидрометцентр, Снегопад в Москве
Комплекс горхозяйства предупредил москвичей о непогоде 16 февраля

В Москве 16 февраля ожидаются снегопад и гололедица

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАвтомобили на дороге в Москве
Автомобили на дороге в Москве - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Автомобили на дороге в Москве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Снег, местами сильный, усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду и гололедица ожидаются в Москве 16 февраля, предупреждает столичный комплекс городского хозяйства.
В Гидрометцентре России в субботу рассказали РИА Новости, что Москву 16 февраля ожидает новый снегопад, объявлен "желтый" уровень погодной опасности.
"По прогнозам синоптиков, в понедельник, 16 февраля, с 06.00 до 21.00 в столице ожидаются снег, местами сильный, усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Погодные условия могут способствовать образованию гололедицы", - говорится в сообщении комплекса на платформе Мах.
Комплекс городского хозяйства отмечает, что москвичам нужно быть внимательными на улице, не укрываться и не парковать автомобили под деревьями.
"Водителей просим по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте, а если это невозможно, быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - подчеркивается в сообщении комплекса.
Уборка снега в Москве - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Город против снега: как Москва борется с последствиями снегопада
Вчера, 16:25
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоМоскваРоссияГидрометцентрСнегопад в Москве
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала