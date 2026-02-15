Посол Мелик-Багдасаров: российские компании продолжают работу в Венесуэле

Атака США на Венесуэлу состоялась без каких-либо предупреждений со стороны США, однако российские дипломаты в южноамериканской стране были готовы к такому развитию событий и продолжают работать в штатном режиме, поддерживая доверительный диалог с руководством республики и работу над совместными проектами, включая независимые от Запада финансовые механизмы, рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Кириллу Руденко посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.

– Когда началась нынешняя эскалация вокруг Венесуэлы и США, вы были в Каракасе. Что вы тогда лично почувствовали, когда получили первые сведения?

– Эскалация вокруг Венесуэлы носит не спонтанный, а системный характер и стала очередным витком многолетнего давления со стороны США на суверенное государство. В Каракасе в тот период прежде всего ощущалась высокая степень ответственности за безопасность сотрудников и граждан России . Вместе с тем не было паники: мы с сотрудниками не раз отрабатывали подобные сценарии, у нас был четкий план действий, а значит и четкое понимание того, как необходимо поступать.

– Как в условиях напряженной ситуации организована повседневная жизнь сотрудников посольства? С какими бытовыми трудностями сталкиваетесь чаще всего? Продукты, книги вещи из России, есть ли что-то, чего особенно не хватает в длинной командировке?

– Посольство России в Венесуэле работает в штатном режиме с учетом повышенных требований безопасности. Существенных изменений в деятельности и повседневной жизни российских дипломатов не произошло. Наши сотрудники традиционно готовы к работе в непростых условиях.

Критических сложностей в бытовом плане мы не испытываем. Венесуэла – гостеприимная страна, многое компенсируется яркой культурой, радушием граждан Боливарианской Республики, красивой природой, сплоченностью коллектива и пониманием важности выполняемой миссии. Конечно, дипломаты – патриоты своей страны и в длительной командировке тоскуют по Родине.

– Приходилось ли вам сталкиваться с опасными ситуациями по службе – в Венесуэле или в других странах? К этому готовят в МИД?

– Дипломатическая служба по определению связана с рисками. В МИД России этому уделяется серьезное внимание: и на этапе подготовки, и в ходе службы сотрудники проходят соответствующее обучение, инструктажи, психологическую и практическую подготовку. Это часть профессии.

– Предупреждали ли США посольство России о готовящейся операции в Венесуэле?

– Нет. Никаких уведомлений не поступало. Позиция России по поводу дестабилизирующих действий США в регионе Латинской Америки Карибского бассейна была широко известна до 3 января. Варварский ракетно-бомбовый удар США в Венесуэле, приведший к смерти более 100 человек, включая мирное население, – хладнокровно спланированная военная агрессия по отношению к суверенному государству и не имеет оправдания. Действия Вашингтона в Венесуэле являются грубым нарушением норм международного права, прежде всего Устава ООН

– Вы рассказывали нам, что после нападения на Венесуэлу ведете практически ежедневные контакты с высшим руководством страны, включая Дельси Родригес. Как они проходят? Передавала ли Родригес послания для руководства РФ или наоборот получала послания из Москвы? Стоит ли ожидать ее визита в РФ? И когда ожидать следующий визит представителей российских властей в Венесуэлу?

– Контакты с венесуэльским руководством носят регулярный и доверительный характер. Обсуждается весь спектр двусторонних и международных вопросов. Обмен посланиями между Москвой и Каракасом осуществляется по дипломатическим каналам, что является нормальной практикой.

Графики визитов согласовываются по мере готовности сторон. Россия и Венесуэла поддерживают активный политический диалог на всех уровнях.

– Обращались ли власти Венесуэлы за военной поддержкой к РФ после того, как США вывезли Мадуро?

– Обращений с венесуэльской стороны за военной поддержкой не поступало, во всяком случае через нас. Наше взаимодействие с Венесуэлой в военной и военно-технической сферах носит прозрачный характер и осуществляется на основе двусторонних соглашений.

– США заявляют о праве контролировать венесуэльскую нефть – видит ли Россия угрозу своим энергетическим активам и интересам в стране? Рассматривает ли Москва юридические или международные механизмы защиты своих интересов в Венесуэле?

– Попытки США заявлять права на венесуэльские ресурсы – отражение колониального мышления коллективного Запада. Российские компании продолжают работу в Венесуэле в строгом соответствии с действующими договорными обязательствами во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

Мы, разумеется, фиксируем периодические заявления антироссийской направленности, звучащие из Вашингтона. Однако, исходим из того, что в лице Боливарианской Республики Венесуэла наша страна имеет суверенного и ответственного партнера, заинтересованного в конструктивном развитии отношений как в политической, так и в экономической области, в том числе в части, касающейся реализации совместных проектов в названных Вами областях.

– Могут ли российские компании участвовать в новых разведочных или газовых проектах в Венесуэле в условиях ограничений со стороны Вашингтона и санкций?

– Несмотря на санкционное давление, российско-венесуэльское энергетическое сотрудничество продолжается. Проекты адаптируются к текущим условиям, а недавно принятые поправки к закону об углеводородах предполагают улучшение условий для привлечения иностранного капитала. Мы находимся в тесном контакте с нашими партнерами для выработки оптимальных подходов с учетом текущей ситуации. Санкции не отменяют суверенного права государств на экономическое сотрудничество.

– США на 100% заместили легкую нефть из России для Венесуэлы, заявил ранее госсекретарь Рубио, в связи с этим целый ряд вопросов. О каких объемах поставок нефти и других растворителей идет речь? Россия, как пишут, была лидером в этой статье венесуэльского импорта последние два года. Это замещение стало результатом нефтяного эмбарго в отношении Венесуэлы? Как Москва оценивает такие действия Вашингтона, а также попытки Рубио представить нефтяную блокаду как "карантин"? И принимает ли ответные меры?

– Подобные заявления – часть политизированной риторики, направленной на оправдание незаконных односторонних ограничений. Попытки представить нефтяную блокаду как "карантин" – манипуляция понятиями. Россия неоднократно подчеркивала: санкции США наносят ущерб прежде всего населению Венесуэлы и подрывают глобальную энергетическую безопасность.

В нашем сотрудничестве с боливарианскими партнерами мы исходим из баланса интересов. Важно уделять внимание приоритетным для обоих государств сферам.

– Россия и Венесуэла много сил вложили в создание финансовой инфраструктуры, независимой от западных институтов. Продолжается ли эта работа? Стороны по-прежнему нацелены на расчеты в нацвалютах?

– Да. Россия и Венесуэла последовательно развивают механизмы финансового взаимодействия, независимые от западных институтов. Расчеты в национальных валютах, альтернативные платежные инструменты остаются приоритетом. Эта работа продолжается по линии различных двусторонних механизмов и рассматривается как элемент укрепления экономического суверенитета обеих стран.

– Глава МИД РФ Сергей Лавров сказал недавно, что наши компании "откровенно вытесняют из Венесуэлы". Какие именно компании ощущают давление? С чьей стороны? Кого-то уже вытеснили?

– Речь идет прежде всего санкционных и финансово-экономических ограничениях экстерриториального характера, которые США применяют в нарушение международного права. Задача этих действий – вытеснить российских и других "нежелательных" иностранных участников с венесуэльского рынка и расчистить посредством недобросовестной конкуренции пространство для подконтрольных Вашингтону структур. Это открыто признается и не скрывается в публичной риторике американских официальных лиц.