"Лыжня России" мотивирует детей заниматься спортом, заявил Вылегжанин
Трехкратный серебряный призер Олимпийских игр и председатель Федерации лыжных гонок Удмуртии Максим Вылегжанин заявил РИА Новости, что Всероссийская массовая... РИА Новости Спорт, 15.02.2026
лыжные гонки
спорт
максим вылегжанин
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 фев - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Трехкратный серебряный призер Олимпийских игр и председатель Федерации лыжных гонок Удмуртии Максим Вылегжанин заявил РИА Новости, что Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России" побуждает детей приходить заниматься профессиональным спортом.
"Лыжня России" проводится ежегодно с 1982 года. В этом году мероприятия проходят в конце февраля по субботам и воскресеньям. На карте состязаний представлены десятки регионов: от Алтайского края
до Ярославской области
.
"Безусловно, массовые спортивные мероприятия, в том числе лыжные старты, оказывают исключительно положительное влияние на людей, ведущих активный и здоровый образ жизни. Такие события мотивируют встать на лыжи, выйти на снег, прокатиться по лесу и провести время на свежем воздухе. Подобные спортивные праздники действительно необходимы", - сказал Вылегжанин
.
"Кроме того, они пробуждают интерес у детей: многие после участия начинают серьезнее интересоваться лыжами и впоследствии приходят в спортивные школы. Важно и то, что "Лыжня России" становится площадкой для связи поколений - на старт выходят люди самого разного возраста, приходят семьями, приводят детей и внуков и вместе проводят время на свежем воздухе", - отметил Вылегжанин.