"Лыжня России" мотивирует детей заниматься спортом, заявил Вылегжанин
Лыжные гонки
Лыжные гонки
 
15:25 15.02.2026
https://ria.ru/20260215/lyzhnya-2074521373.html
"Лыжня России" мотивирует детей заниматься спортом, заявил Вылегжанин
"Лыжня России" мотивирует детей заниматься спортом, заявил Вылегжанин - РИА Новости Спорт, 15.02.2026
"Лыжня России" мотивирует детей заниматься спортом, заявил Вылегжанин
Трехкратный серебряный призер Олимпийских игр и председатель Федерации лыжных гонок Удмуртии Максим Вылегжанин заявил РИА Новости, что Всероссийская массовая...
2026-02-15T15:25:00+03:00
2026-02-15T15:26:00+03:00
лыжные гонки
спорт
максим вылегжанин
Лыжные гонки, Максим Вылегжанин
Лыжные гонки, Спорт, Максим Вылегжанин
"Лыжня России" мотивирует детей заниматься спортом, заявил Вылегжанин

Вылегжанин считает, что "Лыжня России" мотивирует детей заниматься спортом

© РИА Новости / Максим Блинов"Лыжня России"
Лыжня России - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
"Лыжня России". Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 фев - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Трехкратный серебряный призер Олимпийских игр и председатель Федерации лыжных гонок Удмуртии Максим Вылегжанин заявил РИА Новости, что Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России" побуждает детей приходить заниматься профессиональным спортом.
"Лыжня России" проводится ежегодно с 1982 года. В этом году мероприятия проходят в конце февраля по субботам и воскресеньям. На карте состязаний представлены десятки регионов: от Алтайского края до Ярославской области.
"Безусловно, массовые спортивные мероприятия, в том числе лыжные старты, оказывают исключительно положительное влияние на людей, ведущих активный и здоровый образ жизни. Такие события мотивируют встать на лыжи, выйти на снег, прокатиться по лесу и провести время на свежем воздухе. Подобные спортивные праздники действительно необходимы", - сказал Вылегжанин.
"Кроме того, они пробуждают интерес у детей: многие после участия начинают серьезнее интересоваться лыжами и впоследствии приходят в спортивные школы. Важно и то, что "Лыжня России" становится площадкой для связи поколений - на старт выходят люди самого разного возраста, приходят семьями, приводят детей и внуков и вместе проводят время на свежем воздухе", - отметил Вылегжанин.
Путин назвал "Лыжню России – 2026" одним из самых ярких событий зимы
14 февраля, 09:56
14 февраля, 09:56
 
Лыжные гонки, Спорт, Максим Вылегжанин
 
