В Волгограде отменили концерт Лолиты

ВОЛГОГРАД, 15 фев - РИА Новости. Концерт певицы Лолиты (Лолиты Милявской) в Волгограде, намеченный на 20 февраля, отменили, рассказали РИА Новости в билетном сервисе Kassir.ru.

На сайте площадки, где должен был состояться концерт 20 февраля, до сих пор висит анонс выступления певицы, но купить билеты уже нельзя.