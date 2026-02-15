https://ria.ru/20260215/lolita-2074535213.html
В Волгограде отменили концерт Лолиты
Концерт певицы Лолиты (Лолиты Милявской) в Волгограде, намеченный на 20 февраля, отменили, рассказали РИА Новости в билетном сервисе Kassir.ru. РИА Новости, 15.02.2026
ВОЛГОГРАД, 15 фев - РИА Новости. Концерт певицы Лолиты (Лолиты Милявской) в Волгограде, намеченный на 20 февраля, отменили, рассказали РИА Новости в билетном сервисе Kassir.ru.
На сайте площадки, где должен был состояться концерт 20 февраля, до сих пор висит анонс выступления певицы, но купить билеты уже нельзя.
"Да, концерт отменен. Организатор решил отменить", - сказали агентству в Kassir.ru.
Собеседник агентства не уточнил причину отмены выступления Лолиты.