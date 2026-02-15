Ликсутов: Москва поддержала столичную компанию по выпуску биотехпрепаратов

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Предприятие-резидент ОЭЗ Москвы, выпускающее антибиотики, противоопухолевые, антиретровирусные и другие препараты, сможет расширить производство благодаря программе компенсации процентной ставки по инвесткредиту от Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город уделяет особое внимание фармацевтической отрасли. Для предприятий действуют эффективные механизмы, которые способствуют развитию новых направлений и расширению ассортимента выпускаемых изделий. Так, при помощи программы компенсации процентной ставки от Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства столичная компания запустит на территории особой экономической зоны "Технополис Москва" производство биотехнологических фармацевтических субстанций и лекарств", - привели слова Ликсутова в пресс-службе городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

В общей сложности предприятие "Амедарт" вложит в модернизацию производства более 800 миллионов рублей. Кредитные средства инвестору предоставил Сбербанк.

Механизм компенсации расходов на обслуживание кредитов позволяет снизить ставку наполовину от ключевой. По словам министра правительства Москвы, руководителя ДИПП Анатолия Гарбузова, с 2022 года в рамках этого механизма Фонд помог более чем 170 компаниям привлечь свыше 300 миллиардов рублей.

"Среди них — производители лекарств, продуктов питания, автокомпонентов и представители других отраслей. Благодаря такой поддержке они могут модернизировать производства, внедрять инновационные технологии и создавать новые рабочие места", — отметил он.