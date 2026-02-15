Рейтинг@Mail.ru
Вагенкнехт назвала Мерца канцлером бедных - РИА Новости, 15.02.2026
14:07 15.02.2026
Вагенкнехт назвала Мерца канцлером бедных
Вагенкнехт назвала Мерца канцлером бедных - РИА Новости, 15.02.2026
Вагенкнехт назвала Мерца канцлером бедных
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц может войти в историю как "канцлер бедных" из-за огромных военных расходов в ущерб развитию социальной сферы, заявила лидер немецкой... РИА Новости, 15.02.2026
в мире
германия
сара вагенкнехт
фридрих мерц
германия
в мире, германия, сара вагенкнехт, фридрих мерц
В мире, Германия, Сара Вагенкнехт, Фридрих Мерц
Вагенкнехт назвала Мерца канцлером бедных

Вагенкнехт: Мерц запомнится канцлером бедных из-за военных трат в ущерб соцсфере

Канцлер Германии Фридрих Мерц выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
Канцлер Германии Фридрих Мерц выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© REUTERS / Liesa Johannssen
Канцлер Германии Фридрих Мерц выступает на Мюнхенской конференции по безопасности. Архивное фото
БЕРЛИН, 15 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц может войти в историю как "канцлер бедных" из-за огромных военных расходов в ущерб развитию социальной сферы, заявила лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт.
"Фридрих Мерц уверенно движется к тому, чтобы войти в историю федеративной республики как "канцлер бедных", - написала Вагенкнехт в своем аккаунте в соцсети Х.
Канцлер Германии Фридрих Мерц
Новое заявление Мерца о России поразило Запад
14 февраля, 08:37
Политик пришла к такому выводу на основании данных, свидетельствующих о росте бедности в Германии за последнее время. "Новые цифры являются свидетельством несостоятельности правительства, которое все больше превращает Германию в общество упадка", - заявила Вагенкнехт.
По ее словам, если правительство ФРГ будет и в дальнейшем придерживаться курса на финансирование гигантских военных расходов при одновременном сокращении в стране социальных выплат и отмене или удорожании социальных услуг, "уровень бедности в ближайшие годы продолжит только расти".
В этой связи политик обратила внимание на развернувшиеся в Германии дискуссии о неполном рабочем дне, посещении стоматолога и социальном государстве. По ее мнению, такие разговоры можно назвать не иначе, как "чистым цинизмом". "Если все больше одиноких родителей и семей с детьми скатываются в бедность, это свидетельствует об огромном провале экономической и семейной политики. Вместо того, чтобы обвинять людей в частичной занятости, следует, наконец, обеспечить полный присмотр за каждым ребенком в Германии", - указала Вагенкнехт.
Федеральное статистическое агентство Германии (Destatis) ранее сообщило, что около 13,3 миллиона жителей ФРГ находятся на грани бедности. Отмечается, что число людей, находящихся под угрозой бедности, составляет 16,1% от всего населения ФРГ.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Захарова оценила выступление Мерца на Мюнхенской конференции
13 февраля, 21:54
 
В миреГерманияСара ВагенкнехтФридрих Мерц
 
 
