Вагенкнехт назвала Мерца канцлером бедных

БЕРЛИН, 15 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц может войти в историю как "канцлер бедных" из-за огромных военных расходов в ущерб развитию социальной сферы, заявила лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт.
"Фридрих Мерц уверенно движется к тому, чтобы войти в историю федеративной республики как "канцлер бедных", - написала Вагенкнехт в своем аккаунте в соцсети Х.
Политик пришла к такому выводу на основании данных, свидетельствующих о росте бедности в Германии за последнее время. "Новые цифры являются свидетельством несостоятельности правительства, которое все больше превращает Германию в общество упадка", - заявила Вагенкнехт.
По ее словам, если правительство ФРГ будет и в дальнейшем придерживаться курса на финансирование гигантских военных расходов при одновременном сокращении в стране социальных выплат и отмене или удорожании социальных услуг, "уровень бедности в ближайшие годы продолжит только расти".
В этой связи политик обратила внимание на развернувшиеся в Германии дискуссии о неполном рабочем дне, посещении стоматолога и социальном государстве. По ее мнению, такие разговоры можно назвать не иначе, как "чистым цинизмом". "Если все больше одиноких родителей и семей с детьми скатываются в бедность, это свидетельствует об огромном провале экономической и семейной политики. Вместо того, чтобы обвинять людей в частичной занятости, следует, наконец, обеспечить полный присмотр за каждым ребенком в Германии", - указала Вагенкнехт.
Федеральное статистическое агентство Германии (Destatis) ранее сообщило, что около 13,3 миллиона жителей ФРГ находятся на грани бедности. Отмечается, что число людей, находящихся под угрозой бедности, составляет 16,1% от всего населения ФРГ.
