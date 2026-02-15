Вагенкнехт назвала Мерца канцлером бедных

По ее словам, если правительство ФРГ будет и в дальнейшем придерживаться курса на финансирование гигантских военных расходов при одновременном сокращении в стране социальных выплат и отмене или удорожании социальных услуг, "уровень бедности в ближайшие годы продолжит только расти".

В этой связи политик обратила внимание на развернувшиеся в Германии дискуссии о неполном рабочем дне, посещении стоматолога и социальном государстве. По ее мнению, такие разговоры можно назвать не иначе, как "чистым цинизмом". "Если все больше одиноких родителей и семей с детьми скатываются в бедность, это свидетельствует об огромном провале экономической и семейной политики. Вместо того, чтобы обвинять людей в частичной занятости, следует, наконец, обеспечить полный присмотр за каждым ребенком в Германии", - указала Вагенкнехт.