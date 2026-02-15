Рейтинг@Mail.ru
Герасимов заслушал доклад командующего группировкой "Центр" - РИА Новости, 15.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:59 15.02.2026
Герасимов заслушал доклад командующего группировкой "Центр"
Герасимов заслушал доклад командующего группировкой "Центр"
Герасимов заслушал доклад командующего группировкой "Центр"
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заслушал доклад командующего группировкой "Центр" по текущей обстановке, сложившейся в зоне ответственности, сообщило РИА Новости, 15.02.2026
безопасность, россия, валерий герасимов
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Валерий Герасимов
Герасимов заслушал доклад командующего группировкой "Центр"

Герасимов заслушал доклад командующего группировкой "Центр" по обстановке в СВО

© РИА Новости / Алексей Куденко | Валерий Герасимов
Валерий Герасимов
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Валерий Герасимов. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заслушал доклад командующего группировкой "Центр" по текущей обстановке, сложившейся в зоне ответственности, сообщило журналистам Минобороны РФ.
"В ходе работы на пункте управления группировкой войск генерал армии Валерий Герасимов заслушал командующего группировкой генерал-полковника Валерия Солодчука по текущей обстановке, сложившейся в зоне ответственности, а также доклады командующих объединениями, командиров соединений, других должностных лиц о результатах выполнения боевых задач", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине Безопасность Россия Валерий Герасимов
 
 
