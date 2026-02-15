https://ria.ru/20260215/gerasimov-2074468171.html
Герасимов заслушал доклад командующего группировкой "Центр"
Герасимов заслушал доклад командующего группировкой "Центр" - РИА Новости, 15.02.2026
Герасимов заслушал доклад командующего группировкой "Центр"
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заслушал доклад командующего группировкой "Центр" по текущей обстановке, сложившейся в зоне ответственности, сообщило РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T07:59:00+03:00
2026-02-15T07:59:00+03:00
2026-02-15T07:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
валерий герасимов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1d/1918885438_0:155:2761:1708_1920x0_80_0_0_41080784d6d76981c4b424ae89ac26a2.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1d/1918885438_0:0:2557:1918_1920x0_80_0_0_ed02fa16a3f51744674e584dde1d325c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, валерий герасимов
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Валерий Герасимов
Герасимов заслушал доклад командующего группировкой "Центр"
Герасимов заслушал доклад командующего группировкой "Центр" по обстановке в СВО