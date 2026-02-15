Греция направит военных в сектор Газа, пишут СМИ

Рейтинг@Mail.ru
19:34 15.02.2026
Греция отправит батальон военнослужащих в сектор Газа в рамках Международных сил по стабилизации (ISF), сообщила в воскресенье газета "Катимерини" со ссылкой на РИА Новости, 15.02.2026
Новости
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Греция отправит батальон военнослужащих в сектор Газа в рамках Международных сил по стабилизации (ISF), сообщила в воскресенье газета "Катимерини" со ссылкой на источники.
"Подготовка Греции к участию в Международных силах по стабилизации в секторе Газа (International Stabilization Force) находится на продвинутой стадии... Согласно хорошо осведомленным источникам, принято решение об участии на уровне батальона сокращенного состава численностью примерно 100–150 военнослужащих", - говорится в статье.
При этом изначально страна планировала отправить в сектор Газа лишь гражданский персонал, в частности, врачей и инженеров, но итоговый состав греческого контингента будет включать и силы по обеспечению безопасности. Ожидается, что основная задача военных будет заключаться в сопровождении медицинских и инженерных подразделений, пишет газета.
В состав батальона будут входить и офицеры, которые будут находиться в штабе Международных сил по стабилизации, сообщает издание. В статье отмечается, что два греческих офицера уже проходят службу в израильском городе Кирьят-Гат в Гражданско-военном координационном центре (CMCC), который создали для мониторинга за соблюдением режима прекращения огня в секторе Газа.
Как стало известно "Катимерини", греческий контингент будет базироваться на периметре безопасности, созданном вокруг сектора Газа армией Израиля. Из-за малой численности он будет включен в более крупные формирования.
Как пишет издание, структура ISF будет иметь общие черты с международными силами, развернутыми в Афганистане в 2001 году. Главное отличие будет заключаться в масштабе, так как международный контингент в Афганистане на пике своей численности насчитывал 180 тысяч военнослужащих. Тогда Греция также сформировала специализированный батальон, который проходил в стране службу с 2002 по 2012 год.
"Таким образом, опыт специального афганского батальона рассматривается как модель для организации греческого контингента, который войдет в состав ISF, разумеется, с адаптацией к угрозам 2026 года, которые имеют совершенно иную природу", - заключает газета.
В середине ноября 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана американского лидера Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане Соединенных Штатов по Газе предлагается временное международное управление сектором и создание "совета мира" под председательством Трампа, также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом. Пока данных о составе миротворческих сил нет.
