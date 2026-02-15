СМИ раскрыли, как европейцы могли бы поддержать ядерное сдерживание Франции

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Два высокопоставленных европейских правительственных чиновника заявили, что страны Европы теоретически могли бы поддержать французское ядерное сдерживание путем предоставления обычных военных средств, таких как подводные лодки, или же профинансировать увеличение ядерного арсенала Франции, сообщает европейское издание газеты Politico.
"Два высокопоставленных европейских правительственных чиновника заявили, что столицы теоретически могли бы помочь поддержать французское ядерное сдерживания путем предоставления обычных военных средств, таких как подводные лодки. Чиновники добавили, что Париж также мог бы рассмотреть увеличение своего ядерного арсенала, субсидируемое другими странами", - сообщает издание.
Президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к французам 5 марта 2025 заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. После этого польский премьер Дональд Туск заявил, что Европа должна вступить в гонку вооружений с РФ.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чрезвычайно конфронтационным заявление Макрона о России. По его словам, в заявлении много неточностей, в частности, там ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО "шагала семимильными шагами" к границе РФ, и о законных озабоченностях Москвы в этой связи. Позднее он также заявил, что можно только выразить сожаление, что из Варшавы и Парижа звучат конфронтационные милитаристские заявления.