Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли, как европейцы могли бы поддержать ядерное сдерживание Франции - РИА Новости, 15.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:33 15.02.2026
https://ria.ru/20260215/frantsiya-2074512718.html
СМИ раскрыли, как европейцы могли бы поддержать ядерное сдерживание Франции
СМИ раскрыли, как европейцы могли бы поддержать ядерное сдерживание Франции - РИА Новости, 15.02.2026
СМИ раскрыли, как европейцы могли бы поддержать ядерное сдерживание Франции
Два высокопоставленных европейских правительственных чиновника заявили, что страны Европы теоретически могли бы поддержать французское ядерное сдерживание путем РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T14:33:00+03:00
2026-02-15T14:33:00+03:00
в мире
россия
франция
европа
эммануэль макрон
дональд туск
дмитрий песков
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155558/33/1555583364_0:286:3073:2014_1920x0_80_0_0_0f68227ab63a2f18642fdd28503be937.jpg
https://ria.ru/20260214/ispaniya-2074417579.html
https://ria.ru/20260213/parizh-2074305434.html
россия
франция
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155558/33/1555583364_65:0:2794:2047_1920x0_80_0_0_6ddc2d5a23229fc6ba15876fc9aee72a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, франция, европа, эммануэль макрон, дональд туск, дмитрий песков, евросоюз, нато
В мире, Россия, Франция, Европа, Эммануэль Макрон, Дональд Туск, Дмитрий Песков, Евросоюз, НАТО
СМИ раскрыли, как европейцы могли бы поддержать ядерное сдерживание Франции

Politico: европейцы могли бы поддержать ядерное сдерживание Франции подлодками

© РИА Новости / Олег Кулешов | Перейти в медиабанкАтомная подводная лодка
Атомная подводная лодка - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© РИА Новости / Олег Кулешов
Перейти в медиабанк
Атомная подводная лодка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Два высокопоставленных европейских правительственных чиновника заявили, что страны Европы теоретически могли бы поддержать французское ядерное сдерживание путем предоставления обычных военных средств, таких как подводные лодки, или же профинансировать увеличение ядерного арсенала Франции, сообщает европейское издание газеты Politico.
"Два высокопоставленных европейских правительственных чиновника заявили, что столицы теоретически могли бы помочь поддержать французское ядерное сдерживания путем предоставления обычных военных средств, таких как подводные лодки. Чиновники добавили, что Париж также мог бы рассмотреть увеличение своего ядерного арсенала, субсидируемое другими странами", - сообщает издание.
Премьер-министр Испании Педро Санчес - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Премьер Испании призвал ядерные державы не допустить новую гонку вооружений
14 февраля, 18:38
Президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к французам 5 марта 2025 заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. После этого польский премьер Дональд Туск заявил, что Европа должна вступить в гонку вооружений с РФ.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чрезвычайно конфронтационным заявление Макрона о России. По его словам, в заявлении много неточностей, в частности, там ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО "шагала семимильными шагами" к границе РФ, и о законных озабоченностях Москвы в этой связи. Позднее он также заявил, что можно только выразить сожаление, что из Варшавы и Парижа звучат конфронтационные милитаристские заявления.
Флаги Франции и ЕС - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
FT: Париж пока не рассматривает размещение ядерного оружия вне Франции
13 февраля, 22:20
 
В миреРоссияФранцияЕвропаЭммануэль МакронДональд ТускДмитрий ПесковЕвросоюзНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала