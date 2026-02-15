СМИ раскрыли, как европейцы могли бы поддержать ядерное сдерживание Франции

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Два высокопоставленных европейских правительственных чиновника заявили, что страны Европы теоретически могли бы поддержать французское ядерное сдерживание путем предоставления обычных военных средств, таких как подводные лодки, или же профинансировать увеличение ядерного арсенала Франции, сообщает европейское издание газеты Politico.