13:08 15.02.2026
Макрон рассказал о подготовке проекта об ограничении на участие в выборах
Макрон рассказал о подготовке проекта об ограничении на участие в выборах

Эммануэль Макрон выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
ПАРИЖ, 15 фев - РИА Новости. Французское правительство готовит законопроект о запрете для политиков, привлеченных к ответственности за антисемитизм, участвовать в выборах с 2027 года, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
"Правительство представит такой законопроект. Я надеюсь, что он пройдет через парламент… Если все пойдет нормально, то он (законопроект - ред.) вступит в силу в 2027 году", - сказал французский лидер в интервью радиостанции Radio J.
Макрон выразил уверенность в том, что данный законопроект будет принят во французском парламенте.
Ранее Макрон выступил в поддержку введения обязательного наказания в виде запрета избираться в органы госвласти за правонарушения на почве антисемитизма и расизма. По словам французского лидера, слишком часто наказания за такие преступления "кажутся ничтожными", и слишком часто антисемитский характер правонарушений не принимается во внимание.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Президент Нигера обвинил Макрона в намерении устроить переворот
14 февраля, 13:45
 
