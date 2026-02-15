https://ria.ru/20260215/frantsiya-2074501333.html
Макрон рассказал о подготовке проекта об ограничении на участие в выборах
Французское правительство готовит законопроект о запрете для политиков, привлеченных к ответственности за антисемитизм, участвовать в выборах с 2027 года,... РИА Новости, 15.02.2026
2026
ПАРИЖ, 15 фев - РИА Новости. Французское правительство готовит законопроект о запрете для политиков, привлеченных к ответственности за антисемитизм, участвовать в выборах с 2027 года, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
"Правительство представит такой законопроект. Я надеюсь, что он пройдет через парламент… Если все пойдет нормально, то он (законопроект - ред.) вступит в силу в 2027 году", - сказал французский лидер в интервью радиостанции Radio J
выразил уверенность в том, что данный законопроект будет принят во французском парламенте.
Ранее Макрон выступил в поддержку введения обязательного наказания в виде запрета избираться в органы госвласти за правонарушения на почве антисемитизма и расизма. По словам французского лидера, слишком часто наказания за такие преступления "кажутся ничтожными", и слишком часто антисемитский характер правонарушений не принимается во внимание.