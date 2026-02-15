Макрон рассказал о подготовке проекта об ограничении на участие в выборах

ПАРИЖ, 15 фев - РИА Новости. Французское правительство готовит законопроект о запрете для политиков, привлеченных к ответственности за антисемитизм, участвовать в выборах с 2027 года, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Ранее Макрон выступил в поддержку введения обязательного наказания в виде запрета избираться в органы госвласти за правонарушения на почве антисемитизма и расизма. По словам французского лидера, слишком часто наказания за такие преступления "кажутся ничтожными", и слишком часто антисемитский характер правонарушений не принимается во внимание.