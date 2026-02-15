Ле Пен и Барделла призвали наказать виновных в гибели активиста в Лионе

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Глава парламентской фракции французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, ее лидер Жордан Барделла, а также лидер партии "Республиканцы" Брюно Ретайо призвали к наказанию виновных в гибели правого активиста в Лионе.