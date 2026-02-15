Рейтинг@Mail.ru
Ле Пен и Барделла призвали наказать виновных в гибели активиста в Лионе - РИА Новости, 15.02.2026
02:56 15.02.2026
Ле Пен и Барделла призвали наказать виновных в гибели активиста в Лионе
Ле Пен и Барделла призвали наказать виновных в гибели активиста в Лионе
в мире
лион
франция
марин ле пен
жан-люк меланшон
эммануэль макрон
европарламент
в мире, лион, франция, марин ле пен, жан-люк меланшон, эммануэль макрон, европарламент
В мире, Лион, Франция, Марин Ле Пен, Жан-Люк Меланшон, Эммануэль Макрон, Европарламент
Ле Пен и Барделла призвали наказать виновных в гибели активиста в Лионе

© AP Photo / Francois MoriФранцузский политик Марин Ле Пен
Французский политик Марин Ле Пен. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Глава парламентской фракции французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, ее лидер Жордан Барделла, а также лидер партии "Республиканцы" Брюно Ретайо призвали к наказанию виновных в гибели правого активиста в Лионе.
Ранее правое движение Nemesis, в котором состоял погибший 23-летний Кантен, призвало власти осудить и наказать виновных в его смерти в массовой драке с левыми активистами, устроенной в четверг перед университетом в Лионе, где выступала Рима Хассан - депутат Европарламента от партии "Непокорившаяся Франция".
"Невыносимая боль от потери ребенка (родителями Кантена - ред.) не должна сопровождаться невыносимой безнаказанностью варваров, ответственных за это линчевание. Судебной системе предстоит судить и осудить этот преступный акт беспрецедентной жестокости с предельной строгостью", - написала Ле Пен на странице в соцсети X. Барделла присоединился к призыву, поделившись публикацией Ле Пен.
Ретайо также осудил убийство активиста, ответив основателю левой партии "Непокорившаяся Франция" Жану-Люку Меланшону, ранее пожаловавшемуся на нападения правых сил на офисы его партии после гибели Кантена.
"Смерть Кантена не была случайностью: вопреки вашим утверждениям, во Франции убивают не полицейские, а ультралевые", - ответил экс-глава МВД Ретайо на публикацию Меланшона в X.
Ранее телеканал BFMTV сообщил, что 23-летний мужчина по имени Кантен скончался после массовой драки левых и правых активистов в Лионе. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал общество к сдержанности и пообещал привлечь виновников к ответственности. Глава МВД Франции Лоран Нуньес после происшествия распорядился усилить безопасность политических собраний в стране.
