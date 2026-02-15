Венгрию шантажируют нефтью из-за несогласия с Украиной, заявил Фицо

БРАТИСЛАВА, 15 фев - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил на фоне остановки поставок по нефтепроводу "Дружба", что нефть стала предметом политического шантажа и давления из-за несогласия Венгрии с членством Украины в Европейском союзе.

Марко Рубио в "У нас есть информация о том, что все должно было уже быть отремонтировано, но я думаю, что опять поставки нефти со стороны Украины по направлению к Венгрии Словакии стали предметом политического шантажа и давления на нас, прежде всего, на Венгрию. Согласись Венгрия с членством Украины в Европейском союзе, возможно, начнутся и поставки нефти", - сказал Фицо по итогам переговоров с государственным секретарем США Братиславе , их совместную пресс-конференцию транслировало словацкое новостное агентство TASR в воскресенье.

Он сообщил, что НПЗ Slovnaft в Братиславе, который получает нефть по нефтепроводу "Дружба" и зависит от российского сырья, в настоящее время работает без перебоев.

"Если в ситуации с нефтью под угрозой Венгрия, то под угрозой и Словакия, поскольку всю нефть для словацкого завода покупает Венгрия, потому что завод в Братиславе находится в собственности венгерской компании MOL", - заключил Фицо.

В пятницу министерство экономики Словакии сообщило, что поставки нефти в республику по нефтепроводу "Дружба" приостановлены, их возобновление ожидается в ближайшие дни. В ведомстве заверили, что энергетическая безопасность Словакии и региона не находится под угрозой, у республики есть запасы нефти и нефтепродуктов на 90 дней.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на МИД Украины передало, что транзит российской нефти в Восточную Европу по украинской части нефтепровода "Дружба" приостановили с 27 января. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков , комментируя этот вопрос, сказал, что в Кремле не располагают информацией об этом.