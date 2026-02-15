Рейтинг@Mail.ru
Венгрию шантажируют нефтью из-за несогласия с Украиной, заявил Фицо
19:11 15.02.2026
Венгрию шантажируют нефтью из-за несогласия с Украиной, заявил Фицо
в мире
венгрия
украина
словакия
роберт фицо
марко рубио
дмитрий песков
в мире, венгрия, украина, словакия, роберт фицо, марко рубио, дмитрий песков
В мире, Венгрия, Украина, Словакия, Роберт Фицо, Марко Рубио, Дмитрий Песков
Венгрию шантажируют нефтью из-за несогласия с Украиной, заявил Фицо

Фицо: Венгрию шантажируют нефтью из-за несогласия с членством Украины в ЕС

© REUTERS / Radovan StoklasaПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо
© REUTERS / Radovan Stoklasa
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 15 фев - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил на фоне остановки поставок по нефтепроводу "Дружба", что нефть стала предметом политического шантажа и давления из-за несогласия Венгрии с членством Украины в Европейском союзе.
"У нас есть информация о том, что все должно было уже быть отремонтировано, но я думаю, что опять поставки нефти со стороны Украины по направлению к Венгрии и Словакии стали предметом политического шантажа и давления на нас, прежде всего, на Венгрию. Согласись Венгрия с членством Украины в Европейском союзе, возможно, начнутся и поставки нефти", - сказал Фицо по итогам переговоров с государственным секретарем США Марко Рубио в Братиславе, их совместную пресс-конференцию транслировало словацкое новостное агентство TASR в воскресенье.
Госсекретарь США Марко Рубио и премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время совместной пресс-конференции в Братиславе - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Словакия одобрит инициативы по завершению конфликта на Украине, заявил Фицо
Вчера, 19:07
Он сообщил, что НПЗ Slovnaft в Братиславе, который получает нефть по нефтепроводу "Дружба" и зависит от российского сырья, в настоящее время работает без перебоев.
"Если в ситуации с нефтью под угрозой Венгрия, то под угрозой и Словакия, поскольку всю нефть для словацкого завода покупает Венгрия, потому что завод в Братиславе находится в собственности венгерской компании MOL", - заключил Фицо.
В пятницу министерство экономики Словакии сообщило, что поставки нефти в республику по нефтепроводу "Дружба" приостановлены, их возобновление ожидается в ближайшие дни. В ведомстве заверили, что энергетическая безопасность Словакии и региона не находится под угрозой, у республики есть запасы нефти и нефтепродуктов на 90 дней.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на МИД Украины передало, что транзит российской нефти в Восточную Европу по украинской части нефтепровода "Дружба" приостановили с 27 января. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя этот вопрос, сказал, что в Кремле не располагают информацией об этом.
Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в росийском Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши и Германии) и южный (по территории Белоруссии, потом Украины в направлении Венгрии, Словакии и Чехии). Транспортировка нефти в Польшу по "Дружбе" была прекращена в феврале 2023 года, а в Германию - с начала 2023 года. Германия с 2023 года получает по северной ветке "Дружбы" нефть из Казахстана. Чехия в апреле 2025 года заявила, что отказалась от нефти по "Дружбе". Таким образом, Венгрия и Словакия продолжают получать нефть напрямую по трубопроводу из России через территорию Украины, а из Венгрии она дальше транзитом проходит в Хорватию, откуда также идет в Сербию.
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Фицо призвал правительство Нидерландов курить и не лезть в дела Словакии
12 февраля, 17:12
 
В мире, Венгрия, Украина, Словакия, Роберт Фицо, Марко Рубио, Дмитрий Песков
 
 
