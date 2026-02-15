https://ria.ru/20260215/finlyandiya-2074534813.html
Российский посол рассказал о сложностях работы посольства в Финляндии
Российский посол рассказал о сложностях работы посольства в Финляндии - РИА Новости, 15.02.2026
Российский посол рассказал о сложностях работы посольства в Финляндии
Условия работы российского посольства в Финляндии трудно назвать нормальными, сказываются санкционные ограничения, затрудняющие функционирование... РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T17:08:00+03:00
2026-02-15T17:08:00+03:00
2026-02-15T17:08:00+03:00
в мире
финляндия
россия
хельсинки
павел кузнецов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069895715_0:0:3148:1771_1920x0_80_0_0_771bf6ba74a208f55f2cb863c70847cd.jpg
https://ria.ru/20260215/posol-2074520032.html
финляндия
россия
хельсинки
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069895715_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_95bf184cc006c3ef3ea64653bdc3980a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, финляндия, россия, хельсинки, павел кузнецов
В мире, Финляндия, Россия, Хельсинки, Павел Кузнецов
Российский посол рассказал о сложностях работы посольства в Финляндии
Кузнецов: условия работы посольства РФ в Финляндии трудно назвать нормальными
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Условия работы российского посольства в Финляндии трудно назвать нормальными, сказываются санкционные ограничения, затрудняющие функционирование диппредставительства, заявил в интервью РИА Новости посол России в Хельсинки Павел Кузнецов.
"Условия работы посольства по-прежнему трудно назвать нормальными. Безусловно, сказываются санкционные ограничения, затрудняющие решение самых тривиальных вопросов по обеспечению повседневного функционирования диппредставительства", - сказал глава дипмиссии.
Посол добавил, что непростой задачей становится элементарная оплата счетов, приобретение и ремонт оборудования, заправка служебных автомобилей.
"Решение всех этих вопросов требует времени и ресурсов", - сказал Кузнецов
.