Российский посол рассказал о сложностях работы посольства в Финляндии - РИА Новости, 15.02.2026
17:08 15.02.2026
https://ria.ru/20260215/finlyandiya-2074534813.html
Российский посол рассказал о сложностях работы посольства в Финляндии
Условия работы российского посольства в Финляндии трудно назвать нормальными, сказываются санкционные ограничения, затрудняющие функционирование... РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T17:08:00+03:00
2026-02-15T17:08:00+03:00
в мире
финляндия
россия
хельсинки
павел кузнецов
финляндия
россия
хельсинки
Новости
в мире, финляндия, россия, хельсинки, павел кузнецов
В мире, Финляндия, Россия, Хельсинки, Павел Кузнецов
© AP Photo / David GoldmanФинский флаг на судне
Финский флаг на судне - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© AP Photo / David Goldman
Финский флаг на судне . Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Условия работы российского посольства в Финляндии трудно назвать нормальными, сказываются санкционные ограничения, затрудняющие функционирование диппредставительства, заявил в интервью РИА Новости посол России в Хельсинки Павел Кузнецов.
"Условия работы посольства по-прежнему трудно назвать нормальными. Безусловно, сказываются санкционные ограничения, затрудняющие решение самых тривиальных вопросов по обеспечению повседневного функционирования диппредставительства", - сказал глава дипмиссии.
Посол добавил, что непростой задачей становится элементарная оплата счетов, приобретение и ремонт оборудования, заправка служебных автомобилей.
"Решение всех этих вопросов требует времени и ресурсов", - сказал Кузнецов.
Посол России в Финляндии Павел Кузнецов - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Власти Финляндии могут запретить россиянам покупать квартиры, считает посол
В миреФинляндияРоссияХельсинкиПавел Кузнецов
 
 
