Финляндия увеличила масштаб учений у границы с Россией, заявил посол
Финляндия увеличила масштаб учений у границы с Россией, заявил в интервью РИА Новости посол в Хельсинки Павел Кузнецов. РИА Новости, 15.02.2026
в мире
россия
хельсинки
павел кузнецов
нато
финляндия
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Финляндия увеличила масштаб учений у границы с Россией, заявил в интервью РИА Новости посол в Хельсинки Павел Кузнецов.
"В мае-июне 2025 года состоялись многонациональные маневры Lively Sabre 25 и Karelian Sword 25. В ноябре-декабре 2025-го были проведены крупнейшие учения сухопутных войск Вооруженных сил Финляндии Lively Sentry 25", — рассказал он.
В этих мероприятиях задействовали от 4,3 до 6,5 тысячи военнослужащих. Вместе с тем увеличивается и число маневров. Так, в 2025 году их число составило 115, в этом планируется до 122 учений. При этом в 2023-м таких мероприятий было 89.
"Меняется сам их характер. Финны осваивают новые для себя горизонты взаимодействия с Североатлантическим альянсом, встраиваются в повышенно чувствительные форматы сотрудничества", — пояснил посол.
Также самолеты-разведчики НАТО
на регулярной основе летают в Финляндии у российской границы.
Кузнецов добавил, что Хельсинки с начала СВО передал Киеву военную помощь на 3,2 миллиарда евро, в том числе тяжелую бронетехнику, артиллерийские орудия, системы ПВО, боеприпасы и беспилотники.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.