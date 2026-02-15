Финляндия увеличила масштаб учений у границы с Россией, заявил посол

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Финляндия увеличила масштаб учений у границы с Россией, заявил в интервью РИА Новости посол в Хельсинки Павел Кузнецов.

« "В мае-июне 2025 года состоялись многонациональные маневры Lively Sabre 25 и Karelian Sword 25. В ноябре-декабре 2025-го были проведены крупнейшие учения сухопутных войск Вооруженных сил Финляндии Lively Sentry 25", — рассказал он.

В этих мероприятиях задействовали от 4,3 до 6,5 тысячи военнослужащих. Вместе с тем увеличивается и число маневров. Так, в 2025 году их число составило 115, в этом планируется до 122 учений. При этом в 2023-м таких мероприятий было 89.

"Меняется сам их характер. Финны осваивают новые для себя горизонты взаимодействия с Североатлантическим альянсом, встраиваются в повышенно чувствительные форматы сотрудничества", — пояснил посол.

Также самолеты-разведчики НАТО на регулярной основе летают в Финляндии у российской границы.

Кузнецов добавил, что Хельсинки с начала СВО передал Киеву военную помощь на 3,2 миллиарда евро, в том числе тяжелую бронетехнику, артиллерийские орудия, системы ПВО, боеприпасы и беспилотники.