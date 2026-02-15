Посол в Финляндии рассказал о разведдеятельности НАТО у границ России

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Пролеты разведывательных самолетов НАТО на регулярной основе фиксируются в Финляндии вдоль границы с Россией, заявил в интервью РИА Новости посол России в Хельсинки Павел Кузнецов.
"Полным ходом продолжается разведывательная деятельность военного блока. Фактически на регулярной основе фиксируются пролеты натовских разведсамолетов вдоль границы с Россией", - сказал глава дипмиссии.
Посол добавил, что финское воздушное пространство "плотно освоили" стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress ВВС США.
"Вдобавок к этому летом 2025 года на авиабазе "Пирккала" впервые в Северной Европе появился натовский разведывательный беспилотный летательный аппарат "RQ-4D Phoenix", - напомнил Кузнецов.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
