08:28 15.02.2026
Посол в Финляндии рассказал о разведдеятельности НАТО у границ России
Посол в Финляндии рассказал о разведдеятельности НАТО у границ России
в мире
россия
финляндия
хельсинки
павел кузнецов
нато
b-52
в мире, россия, финляндия, хельсинки, павел кузнецов, нато, b-52
В мире, Россия, Финляндия, Хельсинки, Павел Кузнецов, НАТО, B-52
Посол в Финляндии рассказал о разведдеятельности НАТО у границ России

Кузнецов: самолеты-разведчики НАТО регулярно летают в Финляндии у границы с РФ

© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Richard EbensbergerАмериканский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress
Американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Richard Ebensberger
Американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress . Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Пролеты разведывательных самолетов НАТО на регулярной основе фиксируются в Финляндии вдоль границы с Россией, заявил в интервью РИА Новости посол России в Хельсинки Павел Кузнецов.
"Полным ходом продолжается разведывательная деятельность военного блока. Фактически на регулярной основе фиксируются пролеты натовских разведсамолетов вдоль границы с Россией", - сказал глава дипмиссии.
Посол добавил, что финское воздушное пространство "плотно освоили" стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress ВВС США.
"Вдобавок к этому летом 2025 года на авиабазе "Пирккала" впервые в Северной Европе появился натовский разведывательный беспилотный летательный аппарат "RQ-4D Phoenix", - напомнил Кузнецов.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Солдаты эстонской армии во время учений - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
"Время на исходе". Как Европа готовится к войне с Россией в Прибалтике
29 декабря 2025, 08:00
 
В миреРоссияФинляндияХельсинкиПавел КузнецовНАТОB-52
 
 
