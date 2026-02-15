Рейтинг@Mail.ru
Дочь Домрачевой и Бьорндалена стала призером детского турнира по биатлону
Биатлон
 
15:44 15.02.2026
Дочь Домрачевой и Бьорндалена стала призером детского турнира по биатлону
дарья домрачева, уле-эйнар бьорндален
Биатлон, Дарья Домрачева, Уле-Эйнар Бьорндален
Дочь Домрачевой и Бьорндалена стала призером детского турнира по биатлону

Дочь Домрачевой и Бьорндалена стала призером детских соревнований по биатлону

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкДарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален
МИНСК, 15 фев - РИА Новости. Дочь многократных олимпийских чемпионов Дарьи Домрачевой и Уле-Эйнара Бьорндалена стала призером соревнований среди детей и подростков по биатлону в Белоруссии "Снежный снайпер" в смешанной эстафете, говорится на сайте организатора соревнований - Президентского спортивного клуба.
Ксения Бьорндален выступала за команду Минска и вместе со своими тремя сотоварищами Викторией Шарупич, Ильей Лобановым и Платоном Кохно заняла второе место среди команд младшего возраста (9-10 лет). Бьерндален выходила на трассу второй и отстрелялась без промахов.
Первое место заняла команда из Витебской области, а третье - из Гомельской области.
Как передает агентство Белта, дочь Домрачевой и Бьорндалена приняла эстафету на втором месте, вывела команду в лидеры, но далее по ходу гонки минчане уступили представителям Витебщины.
13 февраля Ксения Бьорндален заняла пятое место в спринтерской гонке в рамках "Снежного снайпера".
Финальный этап республиканских соревнований среди детей и подростков по биатлону "Снежный снайпер" на призы Президентского спортивного клуба прошли в республиканском центре олимпийской подготовки по зимним вида спорта "Раубичи" под Минском. Всего участие в финальном этапе республиканских соревнований по биатлону "Снежный снайпер" приняли 168 школьников-любителей биатлона - по 24 из каждой области Белоруссии и столицы.
"Некоторые из участников обязательно попадут во внимание белорусской федерации биатлона, которая проведет тестирование и отберет наиболее талантливых ребят для занятия их любимым видом спорта на более серьезном уровне", - подчеркивается в сообщении пресс-службы республиканского государственно-общественного объединения "Президентский спортивный клуб".
Биатлон Дарья Домрачева Уле-Эйнар Бьорндален
 
