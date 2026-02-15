Рейтинг@Mail.ru
Эксперт назвал самую важную деталь в защите от мошенников - РИА Новости, 15.02.2026
11:04 15.02.2026
https://ria.ru/20260215/bezopasnost-2074488585.html
Эксперт назвал самую важную деталь в защите от мошенников
Эксперт назвал самую важную деталь в защите от мошенников - РИА Новости, 15.02.2026
Эксперт назвал самую важную деталь в защите от мошенников
Критическое мышление пользователя становится самым важным элементом цифровой безопасности на фоне повышения изощренности мошеннических схем, заявил РИА Новости... РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T11:04:00+03:00
2026-02-15T11:04:00+03:00
технологии
мошенники
информационная безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056166_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cc741fe4ed35a03f91361da1811bd802.jpg
https://ria.ru/20260213/moshenniki-2074070764.html
технологии, мошенники, информационная безопасность
Технологии, мошенники, Информационная безопасность
Эксперт назвал самую важную деталь в защите от мошенников

РИА Новости: критическое мышление становится ключом цифровой безопасности

Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Критическое мышление пользователя становится самым важным элементом цифровой безопасности на фоне повышения изощренности мошеннических схем, заявил РИА Новости руководитель группы обучения информационной безопасности "Яндекса" Александр Лунев.
"Мошенники все чаще используют схемы мошенничества на базе глубокой социальной инженерии, которые сложно идентифицировать автоматически. В этих условиях решающую роль играет способность человека подвергать сомнению подозрительные просьбы, даже если они поступают из знакомых источников", - отметил эксперт.
По его словам, инструменты защиты на базе искусственного интеллекта способны блокировать значительную часть массовых угроз. "При этом злоумышленники все активнее используют социальную инженерию, где критическое мышление пользователя играет ключевую роль", - добавил он.
Лунев отметил, что современные браузеры и антивирусы на базе ИИ ежедневно нейтрализуют миллионы угроз, создавая необходимый базовый уровень защиты. Однако их необходимо дополнять обдуманным поведением пользователя, пояснил он.
Технологии мошенники Информационная безопасность
 
 
