Рейтинг@Mail.ru
Зеленскому не хватает поддержки мужчин для победы на выборах, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:31 14.02.2026
https://ria.ru/20260214/zelenskiy-2074431570.html
Зеленскому не хватает поддержки мужчин для победы на выборах, сообщили СМИ
Зеленскому не хватает поддержки мужчин для победы на выборах, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.02.2026
Зеленскому не хватает поддержки мужчин для победы на выборах, сообщили СМИ
Владимиру Зеленскому не хватает поддержки мужчин, молодых людей и действующих военных для того, чтобы остаться у власти после проведения президентских выборов... РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T20:31:00+03:00
2026-02-14T20:31:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
валерий залужный
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0e/2074386749_0:81:2773:1641_1920x0_80_0_0_9f349dc46848c490e7fbf8d0926d480c.jpg
https://ria.ru/20260212/ukraina-2074018231.html
https://ria.ru/20251211/vybory-2061348476.html
https://ria.ru/20260214/zakharova-2074392307.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0e/2074386749_301:0:2773:1854_1920x0_80_0_0_9378ffb6ded78db7680bcf9a7a973024.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины
Зеленскому не хватает поддержки мужчин для победы на выборах, сообщили СМИ

Times: Зеленскому не хватает поддержки мужчин для победы на выборах президента

© REUTERS / Liesa JohannssenВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© REUTERS / Liesa Johannssen
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Владимиру Зеленскому не хватает поддержки мужчин, молодых людей и действующих военных для того, чтобы остаться у власти после проведения президентских выборов на Украине, заявил в статье газеты Times заместитель директора Киевского международного института социологии (КМИС) Антон Грушецкий.
Эксперт представил анализ института, в котором называет среди возможных соперников Зеленского посла Украины в Великобритании, экс-главкома ВСУ Валерия Залужного и главу офиса Зеленского Кирилла Буданова*. Киевский международный институт социологии выяснил по состоянию на январь 2026 года, что женщины, в частности возраста от 30 до 59 лет, с большей вероятностью проголосуют за Зеленского среди прочих кандидатов.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
В Совфеде рассказали, почему Каллас выступает против выборов на Украине
12 февраля, 19:54
"Но ему (Зеленскому - ред.) не хватает поддержки среди ключевых демографических групп, например мужчин и более старших избирателей, которые сказали бы, что проголосовали бы за него, а не за Валерия Залужного", - говорится в статье.
В публикации подчеркивается, что Зеленскому также не хватает поддержки от избирателей младше 29 лет, "выпускников и жителей Киева". Все они отдают предпочтение Залужному.
"Рейтинг Зеленского также ниже среди действующих военных", - добавляется в статье.
В публикации подчеркивается, что если бы Зеленский и Залужный выдвинули бы свои кандидатуры на выборах, ни одному из них не досталась бы гарантированная победа. В заключение статьи Грушецкий называет окончание украинского конфликта ключевым фактором, который повлияет на исход выборов на Украине.
Юлия Свириденко - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Названы главные конкуренты Зеленского на должность президента Украины
11 декабря 2025, 13:02
О необходимости выборов на Украине заявлял в декабре 2025 года президент США Дональд Трамп, который ранее называл Зеленского "диктатором без выборов" и отмечал, что его рейтинг опустился до 4%.
После заявлений американского лидера Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, сообщил, что готов провести выборы, но потребовал у США и европейских союзников "обеспечить безопасность" их проведения.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
* Внесен в список террористов и экстремистов
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Захарова назвала заявления Зеленского о переносе выборов бредом больного
Вчера, 15:40
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала