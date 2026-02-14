МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Владимиру Зеленскому не хватает поддержки мужчин, молодых людей и действующих военных для того, чтобы остаться у власти после проведения президентских выборов на Украине, заявил в статье газеты Владимиру Зеленскому не хватает поддержки мужчин, молодых людей и действующих военных для того, чтобы остаться у власти после проведения президентских выборов на Украине, заявил в статье газеты Times заместитель директора Киевского международного института социологии (КМИС) Антон Грушецкий.

Эксперт представил анализ института, в котором называет среди возможных соперников Зеленского посла Украины Великобритании , экс-главкома ВСУ Валерия Залужного и главу офиса Зеленского Кирилла Буданова*. Киевский международный институт социологии выяснил по состоянию на январь 2026 года, что женщины, в частности возраста от 30 до 59 лет, с большей вероятностью проголосуют за Зеленского среди прочих кандидатов.

"Но ему (Зеленскому - ред.) не хватает поддержки среди ключевых демографических групп, например мужчин и более старших избирателей, которые сказали бы, что проголосовали бы за него, а не за Валерия Залужного", - говорится в статье.

В публикации подчеркивается, что Зеленскому также не хватает поддержки от избирателей младше 29 лет, "выпускников и жителей Киева". Все они отдают предпочтение Залужному.

"Рейтинг Зеленского также ниже среди действующих военных", - добавляется в статье.

В публикации подчеркивается, что если бы Зеленский и Залужный выдвинули бы свои кандидатуры на выборах, ни одному из них не досталась бы гарантированная победа. В заключение статьи Грушецкий называет окончание украинского конфликта ключевым фактором, который повлияет на исход выборов на Украине.

О необходимости выборов на Украине заявлял в декабре 2025 года президент США Дональд Трамп , который ранее называл Зеленского "диктатором без выборов" и отмечал, что его рейтинг опустился до 4%.

После заявлений американского лидера Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, сообщил, что готов провести выборы, но потребовал у США и европейских союзников "обеспечить безопасность" их проведения.

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.