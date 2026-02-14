На Западе раскрыли, какой неожиданный удар получил Зеленский от Трампа

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Администрация Трампа усилила давление на Киев, чтобы к лету добиться уступок в пользу России, пишет газета The New York Times.
Как уточняется, перед киевскими властями стоит дилемма: с одной стороны, необходимо соответствовать ожиданиям США, с другой — не переступить черту, за которой компромиссы станут неприемлемыми.
"(Владимир. — Прим. ред.) Зеленский, выражая разочарование неравномерностью давления, одновременно подчеркивает важность сохранения вовлеченности США в переговорный процесс", — сообщается в материале.
При этом стремление Вашингтона завершить конфликт к июню глава киевского режима связывает с внутриполитической повесткой США.
Как сообщил в пятницу представитель Кремля Дмитрий Песков, мирные переговоры продолжатся 17-18 февраля в Швейцарии. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский. Два предыдущих раунда прошли под руководством начальника Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игоря Костюкова.
Мирный процесс по Украине
В конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые переговоры рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. На них российской делегацией руководил начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков.
Стороны обсуждали нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле "157 на 157".
