На Западе раскрыли, какой неожиданный удар получил Зеленский от Трампа
Специальная военная операция на Украине
 
20:28 14.02.2026 (обновлено: 21:38 14.02.2026)
На Западе раскрыли, какой неожиданный удар получил Зеленский от Трампа
На Западе раскрыли, какой неожиданный удар получил Зеленский от Трампа
Администрация Трампа усилила давление на Киев, чтобы к лету добиться уступок в пользу России, пишет газета The New York Times. РИА Новости, 14.02.2026
сша, киев, москва, игорь костюков (генштаб), дмитрий песков, владимир мединский, вооруженные силы украины, мирный план сша по украине
Специальная военная операция на Украине, США, Киев, Москва, Игорь Костюков (Генштаб), Дмитрий Песков, Владимир Мединский, Вооруженные силы Украины, Мирный план США по Украине
На Западе раскрыли, какой неожиданный удар получил Зеленский от Трампа

NYT: США усилили давление на Зеленского, чтобы добиться уступок в пользу России

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДональд Трамп и Владимир Зеленский
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Администрация Трампа усилила давление на Киев, чтобы к лету добиться уступок в пользу России, пишет газета The New York Times.
«
"На фоне подготовки к очередному раунду мирных переговоров, который может состояться уже на следующей неделе, украинская сторона фиксирует усиление давления со стороны администрации Трампа с целью добиться от Киева уступок в пользу Москвы для завершения конфликта к лету", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
"Совсем чуть-чуть". Зеленского подняли на смех после заявления о Трампе
Вчера, 15:44
Как уточняется, перед киевскими властями стоит дилемма: с одной стороны, необходимо соответствовать ожиданиям США, с другой — не переступить черту, за которой компромиссы станут неприемлемыми.
«
"(Владимир. — Прим. ред.) Зеленский, выражая разочарование неравномерностью давления, одновременно подчеркивает важность сохранения вовлеченности США в переговорный процесс", — сообщается в материале.
При этом стремление Вашингтона завершить конфликт к июню глава киевского режима связывает с внутриполитической повесткой США.
Как сообщил в пятницу представитель Кремля Дмитрий Песков, мирные переговоры продолжатся 17-18 февраля в Швейцарии. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский. Два предыдущих раунда прошли под руководством начальника Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игоря Костюкова.
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
"На обочине". В ЕС признали тяжелую правду о переговорах по Украине
Вчера, 19:27

Мирный процесс по Украине

В конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые переговоры рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. На них российской делегацией руководил начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков.
Стороны обсуждали нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле "157 на 157".
Как отметили в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
"Убивают сотни". В Раде обрушились на Зеленского из-за ситуации на Украине
Вчера, 18:11
Специальная военная операция на УкраинеСШАКиевМоскваИгорь Костюков (Генштаб)Дмитрий ПесковВладимир МединскийВооруженные силы УкраиныМирный план США по Украине
 
 
Заголовок открываемого материала