14.02.2026
Зеленский заявил, что Киеву нужны гарантии безопасности на 30-50 лет
20:03 14.02.2026
Зеленский заявил, что Киеву нужны гарантии безопасности на 30-50 лет
Владимир Зеленский утверждает, что Украина получила предложение от США о гарантиях безопасности сроком на 15 лет, но Украина хочет на 30-50 лет. РИА Новости, 14.02.2026
в мире
украина
россия
киев
сергей лавров
владимир зеленский
мирный план сша по украине
в мире, украина, россия, киев, сергей лавров, владимир зеленский, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Россия, Киев, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, Мирный план США по Украине
© AP Photo / Sergei GritsВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© AP Photo / Sergei Grits
Владимир Зеленский . Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что Украина получила предложение от США о гарантиях безопасности сроком на 15 лет, но Украина хочет на 30-50 лет.
"Сейчас была встреча с инвесторами, бизнесом, им нужны гарантии более долгосрочные, чем пять, десять лет... У нас есть предложение от американской стороны на 15 лет… Мы хотим иметь 20+ лет, 30-50 лет, на что пойдет администрация и Конгресс – посмотрим", - сказал Зеленский во время пресс-конференции на Мюнхенской конференции по безопасности.
Во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что под гарантиями безопасности для Украины сейчас подразумевается не общеевропейская безопасность, а продолжение конфликта против России. Он напомнил, что во время переговоров с украинцами в Стамбуле в апреле 2022 года центральное место занимали гарантии безопасности. Москву это устраивало, потому что это действительно имело отношение к коллективному формату в сфере гарантий безопасности, пояснил Лавров, отметив, что сегодня это всё оказалось "перечеркнуто".
Флаги США - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Киев заявил о готовности США ратифицировать гарантии безопасности
13 февраля, 22:53
 
В мире Украина Россия Киев Сергей Лавров Владимир Зеленский Мирный план США по Украине
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
