"Совсем чуть-чуть". Зеленского подняли на смех после заявления о Трампе
Специальная военная операция на Украине
 
15:44 14.02.2026 (обновлено: 17:44 14.02.2026)
"Совсем чуть-чуть". Зеленского подняли на смех после заявления о Трампе
"Совсем чуть-чуть". Зеленского подняли на смех после заявления о Трампе
"Совсем чуть-чуть". Зеленского подняли на смех после заявления о Трампе
Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности признался, что ощущает давление со стороны президента США Дональда Трампа в вопросе урегулирования...
специальная военная операция на украине
украина
сша
россия
дональд трамп
владимир зеленский
игорь костюков (генштаб)
вооруженные силы украины
украина
сша
россия
"Совсем чуть-чуть". Зеленского подняли на смех после заявления о Трампе

Зеленский признался, что ощущает давление со стороны Трампа

© REUTERS / Thilo SchmuelgenВладимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности
Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© REUTERS / Thilo Schmuelgen
Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности признался, что ощущает давление со стороны президента США Дональда Трампа в вопросе урегулирования конфликта на Украине.
«
"Совсем чуть-чуть", — ответил он на соответствующий вопрос журналистки, чем вызвал смех в зале.
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
"На последнем издыхании". На Западе сделали тревожное заявление об Украине
Вчера, 15:17
Глава киевского режима также заявил, что понимает сигналы Трампа. По его словам, таким образом американский лидер "готовит атмосферу" перед трехсторонними переговорами США, Украины и России в Женеве.
Как сообщил в пятницу представитель Кремля Дмитрий Песков, мирные переговоры продолжатся 17-18 февраля в Швейцарии. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский.

Мирный процесс по Украине

В конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые переговоры рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. На них российской делегацией руководил начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков.
Стороны обсуждали нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле "157 на 157".
Как отметили в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Зеленскому пришлось извиняться из-за понижения статуса встреч с Россией
Вчера, 05:32
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАРоссияДональд ТрампВладимир ЗеленскийИгорь Костюков (Генштаб)Вооруженные силы УкраиныМирный план США по Украине
 
 
