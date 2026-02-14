В Запорожье задержали адвоката, продававшего иммунитет от мобилизации

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Правоохранители в подконтрольном Киеву Запорожье задержали адвоката, который предлагал призывникам снятие с воинского учета за 18 тысяч долларов, а также оформление фиктивных повесток, сообщил офис генерального прокурора Украины.

По данным ведомства, мужчина обратился к адвокату, чтобы сменить место воинского учета. Адвокат вначале предложил ему за 460 долларов не только сменить место учета, но и оформить фиктивную повестку, которую можно было бы показать при проверке сотрудникам военкомата. Позже адвокат предложил полностью снять клиента с воинского учета.