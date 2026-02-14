Рейтинг@Mail.ru
В Запорожье задержали адвоката, продававшего иммунитет от мобилизации
17:15 14.02.2026
В Запорожье задержали адвоката, продававшего иммунитет от мобилизации
Правоохранители в подконтрольном Киеву Запорожье задержали адвоката, который предлагал призывникам снятие с воинского учета за 18 тысяч долларов, а также... РИА Новости, 14.02.2026
В Запорожье задержали адвоката, продававшего иммунитет от мобилизации

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Правоохранители в подконтрольном Киеву Запорожье задержали адвоката, который предлагал призывникам снятие с воинского учета за 18 тысяч долларов, а также оформление фиктивных повесток, сообщил офис генерального прокурора Украины.
Запорожье (подконтрольном Киеву – ред.)... задержан адвокат, продававший "иммунитет" от мобилизации… Он предложил оформить фиктивную повестку... Позднее... полностью исключить клиента из военного учета в качестве непригодного к службе. Это дало бы возможность беспрепятственно уехать за границу. Стоимость услуги... оценил в 18 тысяч долларов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Автомобиль ТЦК на Украине протаранил машину, чтобы мобилизовать водителя
По данным ведомства, мужчина обратился к адвокату, чтобы сменить место воинского учета. Адвокат вначале предложил ему за 460 долларов не только сменить место учета, но и оформить фиктивную повестку, которую можно было бы показать при проверке сотрудникам военкомата. Позже адвокат предложил полностью снять клиента с воинского учета.
Сообщается, что во время обысков у обвиняемого были найдены "пустые" повестки в военкомат, почти 20 тысяч долларов и 5,5 тысяч евро. Ему предъявлены обвинения по нескольким уголовным статьям УК Украины, включая статьи о незаконной переправке лиц через государственную границу и получение неправомерной выгоды.
Адвокату избрана мера пресечения в виде личного поручительства, при этом прокуроры не согласились с таким решением и подали апелляцию.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
В Ивано-Франковской области раскрыли схему торговли бронью от мобилизации
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киевский режим не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем Российской Федерации находится более 70% области, остальную часть, в том числе областной центр Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром региона временно стал город Мелитополь.
Сотрудники ТЦК насмерть забили мобилизованного
