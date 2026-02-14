Рейтинг@Mail.ru
Захарова прокомментировала призыв Зеленского к травле спортсменов из России
Захарова прокомментировала призыв Зеленского к травле спортсменов из России
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя призыв Владимира Зеленского к травле спортсменов из России,
Захарова прокомментировала призыв Зеленского к травле спортсменов из России

Захарова назвала призыв Зеленского к травле российских спортсменов неонацистским

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя призыв Владимира Зеленского к травле спортсменов из России, заявила, что это обличает его неонацистскую сущность.
"Я не знаю, мне кажется еще никто не перекраивал термин национализм. Если это не неонацизм, то что тогда нацизм, неонацизм, национализм?" - сказала она журналистам.
По ее словам, "на самом деле, это оно и есть". "Когда призывают травить спортсменов по национальному признаку и натравливать других на них, это и есть неонацизм", - подчеркнула Захарова.
Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Захарова высказалась о манипуляциях Зеленского темой выборов на Украине
