Захарова прокомментировала призыв Зеленского к травле спортсменов из России
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя призыв Владимира Зеленского к травле спортсменов из России, РИА Новости, 14.02.2026
россия
