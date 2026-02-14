Рейтинг@Mail.ru
Захарова назвала заявления Зеленского о переносе выборов бредом больного - РИА Новости, 14.02.2026
15:40 14.02.2026 (обновлено: 15:55 14.02.2026)
Захарова назвала заявления Зеленского о переносе выборов бредом больного
Захарова назвала заявления Зеленского о переносе выборов бредом больного

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 фев – РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление Владимира Зеленского о том, что выборы переносятся, указала, что это не заявления, а "бред больного".
"Вы знаете, то, что говорит Зеленский - это не заявления, это какой то бред больного", - сказала она журналистам, добавив, что "мы понимаем, чем он болен".
Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Захарова высказалась о манипуляциях Зеленского темой выборов на Украине
