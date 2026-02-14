https://ria.ru/20260214/zakharova-2074392307.html
Захарова назвала заявления Зеленского о переносе выборов бредом больного
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление Владимира Зеленского о том, что выборы переносятся, указала, что это не заявления, а... РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T15:40:00+03:00
в мире
россия
владимир зеленский
мария захарова
в мире, россия, владимир зеленский, мария захарова
