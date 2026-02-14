МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский делает выпады в адрес Будапешта после того, как уничтожил украинскую армию на деньги, отобранные у венгров, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова
"И это говорит наркоман-неонацист, который армию своей страны угробил на деньги, отобранные у европейцев, включая венгров", — написала она в Telegram канале.
Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 13 по 15 февраля.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, в свою очередь, предупредил, что Будапешт не поддастся на хамские замечания Зеленского, который неверно интерпретирует конфликт в своей стране. Он также пообещал, что Венгрия не станет обеспечивать Украину финансами и не позволит втянуть
Сийярто ранее обвинил Зеленского во вмешательстве в венгерскую предвыборную кампанию с целью привести к власти в апреле оппозиционное правительство, которое одобрит отправку денег венгров коррумпированному украинскому режиму, и ускорить вступление Украины в ЕС.
По словам Орбана, украинские спецслужбы постоянно действуют на территории Венгрии при поддержке Брюсселя, чтобы повлиять на внутреннюю политику: обе силы заинтересованы в смене власти в стране.