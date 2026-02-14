МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский делает выпады в адрес Будапешта после того, как уничтожил украинскую армию на деньги, отобранные у венгров, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова

Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 13 по 15 февраля.

Сийярто ранее обвинил Зеленского во вмешательстве в венгерскую предвыборную кампанию с целью привести к власти в апреле оппозиционное правительство, которое одобрит отправку денег венгров коррумпированному украинскому режиму, и ускорить вступление Украины в ЕС.