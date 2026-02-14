Рейтинг@Mail.ru
В МИД осудили выпад Зеленского в адрес Орбана
23:02 14.02.2026 (обновлено: 00:19 15.02.2026)
В МИД осудили выпад Зеленского в адрес Орбана
Владимир Зеленский делает выпады в адрес Будапешта после того, как уничтожил украинскую армию на деньги, отобранные у венгров, заявила официальный представитель РИА Новости, 15.02.2026
в мире
венгрия
россия
украина
владимир зеленский
виктор орбан
мария захарова
евросоюз
венгрия
россия
украина
в мире, венгрия, россия, украина, владимир зеленский, виктор орбан, мария захарова, евросоюз
В мире, Венгрия, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Виктор Орбан, Мария Захарова, Евросоюз
В МИД осудили выпад Зеленского в адрес Орбана

Захарова прокомментировала выпад Зеленского в адрес Орбана в Мюнхене

Здание министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский делает выпады в адрес Будапешта после того, как уничтожил украинскую армию на деньги, отобранные у венгров, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова
"И это говорит наркоман-неонацист, который армию своей страны угробил на деньги, отобранные у европейцев, включая венгров", — написала она в Telegram канале.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Венгрия не даст втянуть себя в войну за иностранные интересы, заявил Орбан
Вчера, 15:18
Вчера, 15:18
Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, глава киевского режима высказался оскорбительно в отношении премьер-министра Венгрии Орбана, заявив, что тот думает о росте своего живота, а не армии. Тот в ответ подчеркнул, что Украина не сможет вступить в ЕС.

Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 13 по 15 февраля.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, в свою очередь, предупредил, что Будапешт не поддастся на хамские замечания Зеленского, который неверно интерпретирует конфликт в своей стране. Он также пообещал, что Венгрия не станет обеспечивать Украину финансами и не позволит втянуть
Сийярто ранее обвинил Зеленского во вмешательстве в венгерскую предвыборную кампанию с целью привести к власти в апреле оппозиционное правительство, которое одобрит отправку денег венгров коррумпированному украинскому режиму, и ускорить вступление Украины в ЕС.
По словам Орбана, украинские спецслужбы постоянно действуют на территории Венгрии при поддержке Брюсселя, чтобы повлиять на внутреннюю политику: обе силы заинтересованы в смене власти в стране.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Орбан рассказал, в каком случае не начался бы конфликт на Украине
Вчера, 16:58
Вчера, 16:58
 
