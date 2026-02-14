https://ria.ru/20260214/vsu-2074391290.html
Группа боевиков ВСУ замерзла насмерть под Новопавловкой
Группа боевиков ВСУ замерзла насмерть под Новопавловкой - РИА Новости, 14.02.2026
Группа боевиков ВСУ замерзла насмерть под Новопавловкой
Группа военнослужащих ВСУ замерзла насмерть под Новопавловкой на стыке ДНР и Днепропетровской области, не дождавшись эвакуации, сообщили РИА Новости в силовых... РИА Новости, 14.02.2026
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
днепропетровская область
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
днепропетровская область
Группа боевиков ВСУ замерзла насмерть под Новопавловкой
РИА Новости: боевики ВСУ замерзли под Новопавловкой, не дождавшись эвакуации