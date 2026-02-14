Рейтинг@Mail.ru
Группа боевиков ВСУ замерзла насмерть под Новопавловкой
Специальная военная операция на Украине
 
15:28 14.02.2026
Группа боевиков ВСУ замерзла насмерть под Новопавловкой
Группа боевиков ВСУ замерзла насмерть под Новопавловкой

РИА Новости: боевики ВСУ замерзли под Новопавловкой, не дождавшись эвакуации

Украинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCES
Украинский военный. Архивное фото
МОСКВА,14 фев - РИА Новости. Группа военнослужащих ВСУ замерзла насмерть под Новопавловкой на стыке ДНР и Днепропетровской области, не дождавшись эвакуации, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Остатки подразделения ВСУ, оставленные без поддержки и связи, прятались по подвалам в районе Новопавловки, надеясь на вывоз с позиций. Эвакуация так и не пришла, и они попросту замерзли насмерть - не получив ни помощи, ни снабжения", - сообщил собеседник агентству.
Он предположил, что погибшие от мороза могли быть военнослужащими 425-го элитного штурмового полка ВСУ "Скала".
"Командование не предприняло реальных попыток вывести людей из опасной зоны. Без тепла, продовольствия и боеприпасов всушники оказались брошены на произвол судьбы", - отметил собеседник.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.02.2026
Вчера, 14:52
 
Специальная военная операция на Украине
Донецкая Народная Республика
Днепропетровская область
Вооруженные силы Украины
 
 
Заголовок открываемого материала