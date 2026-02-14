Группа боевиков ВСУ замерзла насмерть под Новопавловкой

МОСКВА,14 фев - РИА Новости. Группа военнослужащих ВСУ замерзла насмерть под Новопавловкой на стыке ДНР и Днепропетровской области, не дождавшись эвакуации, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

"Остатки подразделения ВСУ , оставленные без поддержки и связи, прятались по подвалам в районе Новопавловки, надеясь на вывоз с позиций. Эвакуация так и не пришла, и они попросту замерзли насмерть - не получив ни помощи, ни снабжения", - сообщил собеседник агентству.

Он предположил, что погибшие от мороза могли быть военнослужащими 425-го элитного штурмового полка ВСУ "Скала".