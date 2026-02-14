Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за сутки
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:36 14.02.2026 (обновлено: 12:42 14.02.2026)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за сутки
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за сутки
ВСУ за сутки потеряли более 415 военнослужащих в зоне действия группировки "Восток", сообщило Минобороны России. РИА Новости, 14.02.2026
2026
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за сутки

МО РФ: потери ВСУ в зоне действий "Восток" составили 415 военных за сутки

Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 415 военнослужащих в зоне действия группировки "Восток", сообщило Минобороны России.
"Противник потерял более 415-ти военнослужащих, 14 боевых бронированных машин, 22 автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении военного ведомства.
Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, добавили в Минобороны РФ.
"Нанесено поражение формированиям механизированной, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад и четырех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Братское, Коломийцы, Коммунаровка Днепропетровской области, Зеленая Диброва и Барвиновка Запорожской области", - подчеркнули в Минобороны РФ.
