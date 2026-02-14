Рейтинг@Mail.ru
Волейболистки "Тулицы" обыграли "Ленинградку" в матче Суперлиги - РИА Новости Спорт, 14.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Игорь Кобзарь - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Волейбол
 
19:40 14.02.2026
https://ria.ru/20260214/voleybol-2074423626.html
Волейболистки "Тулицы" обыграли "Ленинградку" в матче Суперлиги
Волейболистки "Тулицы" обыграли "Ленинградку" в матче Суперлиги - РИА Новости Спорт, 14.02.2026
Волейболистки "Тулицы" обыграли "Ленинградку" в матче Суперлиги
Волейболистки "Тулицы" обыграли петербургскую "Ленинградку" в матче 23-го тура Суперлиги. РИА Новости Спорт, 14.02.2026
2026-02-14T19:40:00+03:00
2026-02-14T19:40:00+03:00
волейбол
спорт
тула
ленинградка (санкт-петербург, ж)
заречье-одинцово (московская область, ж)
динамо (краснодар, ж)
суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758117254_0:0:1272:716_1920x0_80_0_0_83f092e860a32897ed5b910c1a1599ee.jpg
https://ria.ru/20260214/volejbolisty-2074387695.html
тула
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758117254_125:0:1256:848_1920x0_80_0_0_87e0dfaa69e5dde1d2950a390aea1314.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, тула, ленинградка (санкт-петербург, ж), заречье-одинцово (московская область, ж), динамо (краснодар, ж), суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
Волейбол, Спорт, Тула, Ленинградка (Санкт-Петербург, ж), Заречье-Одинцово (Московская область, ж), Динамо (Краснодар, ж), Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)
Волейболистки "Тулицы" обыграли "Ленинградку" в матче Суперлиги

Волейболистки "Тулицы" обыграли "Ленинградку" в матче чемпионата России

© официальная страница ЖВК "Тулица" ВКонтактеВолейболистки "Тулицы"
Волейболистки Тулицы - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© официальная страница ЖВК "Тулица" ВКонтакте
Волейболистки "Тулицы". Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Волейболистки "Тулицы" обыграли петербургскую "Ленинградку" в матче 23-го тура Суперлиги.
Встреча в Туле завершилась победой хозяек со счетом 3-2 (26:24, 25:21, 24:26, 21:25, 15:13).
Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)
14 февраля 2026 • начало в 17:00
Завершен
Тулица
3 : 226:2425:2124:2621:2515:13
Ленинградка
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Тулица" (12 побед, 11 поражений) занимает седьмое место в таблице Суперлиги. "Ленинградка" (14 побед, 8 поражений) идет пятой.
В следующем туре "Тулица" сыграет с клубом "Заречье-Одинцово" в гостях 21 февраля. "Ленинградка" днем позже примет московское "Динамо".
В другом матче тура екатеринбургский клуб "Уралочка-НТМК" на домашней площадке обыграл калининградский "Локомотив" со счетом 3-2 (19:25, 25:19, 26:24, 23:25, 15:13).
Волейбольный мяч - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
"Енисей" обыграл "Нову" в матче чемпионата России
Вчера, 15:00
 
ВолейболСпортТулаЛенинградка (Санкт-Петербург, ж)Заречье-Одинцово (Московская область, ж)Динамо (Краснодар, ж)Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Сочи
    Локомотив
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Вердер
    Бавария
    0
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Финляндия
    Италия
    11
    0
  • Футбол
    Завершен
    Марсель
    Страсбур
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Севилья
    Алавес
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Реал Сосьедад
    4
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала