США заранее не уведомили Россию об атаке на Венесуэлу, заявил посол

МЕХИКО, 14 фев - РИА Новости. Соединенные Штаты не уведомляли Россию о готовящихся ударах по Венесуэле, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.
"Нет. Никаких уведомлений не поступало", - сказал дипломат.
По словам Мелик-Багдасарова, позиция России по поводу дестабилизирующих действий США в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна была широко известна и до 3 января.
"Варварский ракетно-бомбовый удар США в Венесуэле, приведший к смерти более 100 человек, включая мирное население, - хладнокровно спланированная военная агрессия по отношению к суверенному государству и не имеет оправдания. Действия Вашингтона в Венесуэле являются грубым нарушением норм международного права, прежде всего Устава ООН", - подчеркнул посол.
Соединенные Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что они предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу, в том числе, для Штатов.
Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Полную версию интервью читайте на сайте РИА Новости 15 февраля.