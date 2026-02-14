США заранее не уведомили Россию об атаке на Венесуэлу, заявил посол

МЕХИКО, 14 фев - РИА Новости. Соединенные Штаты не уведомляли Россию о готовящихся ударах по Венесуэле, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.

"Нет. Никаких уведомлений не поступало", - сказал дипломат.

"Варварский ракетно-бомбовый удар США в Венесуэле , приведший к смерти более 100 человек, включая мирное население, - хладнокровно спланированная военная агрессия по отношению к суверенному государству и не имеет оправдания. Действия Вашингтона в Венесуэле являются грубым нарушением норм международного права, прежде всего Устава ООН ", - подчеркнул посол.

Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.