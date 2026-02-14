Рейтинг@Mail.ru
США заранее не уведомили Россию об атаке на Венесуэлу, заявил посол - РИА Новости, 14.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:08 14.02.2026
https://ria.ru/20260214/venesuela-2074388803.html
США заранее не уведомили Россию об атаке на Венесуэлу, заявил посол
США заранее не уведомили Россию об атаке на Венесуэлу, заявил посол - РИА Новости, 14.02.2026
США заранее не уведомили Россию об атаке на Венесуэлу, заявил посол
Соединенные Штаты не уведомляли Россию о готовящихся ударах по Венесуэле, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров. РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T15:08:00+03:00
2026-02-14T15:08:00+03:00
в мире
венесуэла
россия
сша
силия флорес
николас мадуро
дональд трамп
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066152039_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_8cd9b1383487755d830b9f6fa47474bc.jpg
https://ria.ru/20260214/biznes-2074352776.html
https://ria.ru/20260214/rabota-2074326760.html
венесуэла
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066152039_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_c1f375b7d429753690c42e3e827bb75d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, россия, сша, силия флорес, николас мадуро, дональд трамп, оон
В мире, Венесуэла, Россия, США, Силия Флорес, Николас Мадуро, Дональд Трамп, ООН
США заранее не уведомили Россию об атаке на Венесуэлу, заявил посол

Мелик-Багдасаров: США не уведомляли Россию о готовящихся ударах по Венесуэле

© AP Photo / Cristian HernandezВоенные возле президентского дворца в Каракасе, Венесуэла
Военные возле президентского дворца в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© AP Photo / Cristian Hernandez
Военные возле президентского дворца в Каракасе, Венесуэла. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МЕХИКО, 14 фев - РИА Новости. Соединенные Штаты не уведомляли Россию о готовящихся ударах по Венесуэле, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.
"Нет. Никаких уведомлений не поступало", - сказал дипломат.
По словам Мелик-Багдасарова, позиция России по поводу дестабилизирующих действий США в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна была широко известна и до 3 января.
Ла-Гуайра, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
США вытесняют из Венесуэлы иностранный бизнес, заявил посол России
Вчера, 10:23
"Варварский ракетно-бомбовый удар США в Венесуэле, приведший к смерти более 100 человек, включая мирное население, - хладнокровно спланированная военная агрессия по отношению к суверенному государству и не имеет оправдания. Действия Вашингтона в Венесуэле являются грубым нарушением норм международного права, прежде всего Устава ООН", - подчеркнул посол.
Соединенные Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что они предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу, в том числе, для Штатов.
Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Полную версию интервью читайте на сайте РИА Новости 15 февраля.
Граффити с изображением нефтяных вышек в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Российские компании продолжают работу в Венесуэле, заявил посол
Вчера, 02:58
 
В миреВенесуэлаРоссияСШАСилия ФлоресНиколас МадуроДональд ТрампООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала