Трамп делает все возможное для мира на Украине, заявил постпред при НАТО
01:17 14.02.2026
Трамп делает все возможное для мира на Украине, заявил постпред при НАТО
Трамп делает все возможное для мира на Украине, заявил постпред при НАТО

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
МЮНХЕН, 14 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп будет делать все возможное для достижения мирного урегулирования конфликта на Украине, заявил постоянный представитель страны при НАТО Мэттью Уитакер.
"Президент Трамп собирается использовать все возможные средства, чтобы продолжать (переговоры по урегулированию – ред.), пока это возможно или невозможно… Эта война должна закончиться", - сказал Уитакер на Мюнхенской конференции по безопасности.
Трамп заявил в пятницу, что Владимир Зеленский должен двигаться в сторону заключения мира, отметив, что Россия заинтересована в урегулировании украинского конфликта.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпредставителей Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
