В Удмуртии легковой автомобиль столкнулся со школьным автобусом

Легковой автомобиль столкнулся со школьным автобусом в Удмуртии, пассажир легковушки погиб, водитель легковушки и пассажир автобуса получили травмы, сообщает... РИА Новости, 14.02.2026
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Легковой автомобиль столкнулся со школьным автобусом в Удмуртии, пассажир легковушки погиб, водитель легковушки и пассажир автобуса получили травмы, сообщает Госавтоинспекция региона.
"Водитель автомобиля... не справилась с управлением, выехала на полосу дороги встречного движения, где совершила столкновение со школьным автобусом... В результате ДТП 87-летний мужчина - пассажир автомобиля погиб на месте, водитель данного автомобиля с полученными травмами госпитализирован. Также получила травмы и доставлена в медучреждение пассажир школьного автобуса - 12-летняя девочка", - сообщило ведомство в Telegram-канале
Уточняется, что всего в автобусе находилось 13 детей и трое взрослых - сопровождающих, все в автобусе были пристегнуты. Кроме девочки, никто из автобуса не пострадал.
"На месте работают сотрудники полиции, движение на данном участке временно затруднено, регулируется дорожно-патрульной службой", - заключили в ведомстве.