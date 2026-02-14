Рейтинг@Mail.ru
В Удмуртии легковой автомобиль столкнулся со школьным автобусом - РИА Новости, 14.02.2026
20:09 14.02.2026
В Удмуртии легковой автомобиль столкнулся со школьным автобусом
В Удмуртии легковой автомобиль столкнулся со школьным автобусом - РИА Новости, 14.02.2026
В Удмуртии легковой автомобиль столкнулся со школьным автобусом
Легковой автомобиль столкнулся со школьным автобусом в Удмуртии, пассажир легковушки погиб, водитель легковушки и пассажир автобуса получили травмы, сообщает... РИА Новости, 14.02.2026
происшествия
удмуртская республика (удмуртия)
https://ria.ru/20260211/burjatija-2073596084.html
удмуртская республика (удмуртия)
происшествия, удмуртская республика (удмуртия)
Происшествия, Удмуртская Республика (Удмуртия)
В Удмуртии легковой автомобиль столкнулся со школьным автобусом

В Удмуртии человек погиб при столкновении машины со школьным автобусом

© Фото : Госавтоинспекция УдмуртииПоследствия ДТП с участием автомобиля "Лада Гранта" и школьного автобуса в Удмуртии
Последствия ДТП с участием автомобиля Лада Гранта и школьного автобуса в Удмуртии - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© Фото : Госавтоинспекция Удмуртии
Последствия ДТП с участием автомобиля "Лада Гранта" и школьного автобуса в Удмуртии
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Легковой автомобиль столкнулся со школьным автобусом в Удмуртии, пассажир легковушки погиб, водитель легковушки и пассажир автобуса получили травмы, сообщает Госавтоинспекция региона.
"Водитель автомобиля... не справилась с управлением, выехала на полосу дороги встречного движения, где совершила столкновение со школьным автобусом... В результате ДТП 87-летний мужчина - пассажир автомобиля погиб на месте, водитель данного автомобиля с полученными травмами госпитализирован. Также получила травмы и доставлена в медучреждение пассажир школьного автобуса - 12-летняя девочка", - сообщило ведомство в Telegram-канале.
Уточняется, что всего в автобусе находилось 13 детей и трое взрослых - сопровождающих, все в автобусе были пристегнуты. Кроме девочки, никто из автобуса не пострадал.
"На месте работают сотрудники полиции, движение на данном участке временно затруднено, регулируется дорожно-патрульной службой", - заключили в ведомстве.
ПроисшествияУдмуртская Республика (Удмуртия)
 
 
Заголовок открываемого материала