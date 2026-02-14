https://ria.ru/20260214/ubezhische-2074320654.html
Раскрыто, сколько граждан Украины просили убежище в России с 2022 года
Раскрыто, сколько граждан Украины просили убежище в России с 2022 года - РИА Новости, 14.02.2026
Раскрыто, сколько граждан Украины просили убежище в России с 2022 года
Более 92 тысяч граждан Украины обратились с заявлениями о предоставлении временного убежища в России с 2022 года, следует из статистических данных МВД, которые... РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T01:30:00+03:00
2026-02-14T01:30:00+03:00
2026-02-14T06:06:00+03:00
украина
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947710859_0:179:3149:1950_1920x0_80_0_0_d4d986c539f79d64cd83eb45fdddc09b.jpg
https://ria.ru/20260211/ssha-2073551823.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947710859_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_6cb380e319a9745159fbfed32d83415a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия
Раскрыто, сколько граждан Украины просили убежище в России с 2022 года
РИА Новости: более 92 тысяч граждан Украины попросили убежище в РФ с 2022 года
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Более 92 тысяч граждан Украины обратились с заявлениями о предоставлении временного убежища в России с 2022 года, следует из статистических данных МВД, которые есть в распоряжении РИА Новости.
По этим данным, в 2022-2025 годах с заявлениями о предоставлении временного убежища в России
обратилось 92 426 граждан Украины
. Больше всего таких ходатайств поступило в 2022 году — 83 513. В 2023 году поступило 5 581 ходатайств, в 2024 году — 3 722, а в 2025-м — 3 332.
При этом всего в 2022 году с заявлениями о предоставлении временного убежища со всех стран обратилось 100 682 человек, соответственно, более 82% от общего числа обратившихся составили граждане Украины. В 2023 году доля украинцев превысила 67%, в 2024 году — 54%, а в 2025 году — 40% от общего числа обратившихся.