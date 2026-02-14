Рейтинг@Mail.ru
Раскрыто, сколько граждан Украины просили убежище в России с 2022 года
01:30 14.02.2026 (обновлено: 06:06 14.02.2026)
Раскрыто, сколько граждан Украины просили убежище в России с 2022 года
Более 92 тысяч граждан Украины обратились с заявлениями о предоставлении временного убежища в России с 2022 года, следует из статистических данных МВД, которые... РИА Новости, 14.02.2026
Раскрыто, сколько граждан Украины просили убежище в России с 2022 года

РИА Новости: более 92 тысяч граждан Украины попросили убежище в РФ с 2022 года

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Более 92 тысяч граждан Украины обратились с заявлениями о предоставлении временного убежища в России с 2022 года, следует из статистических данных МВД, которые есть в распоряжении РИА Новости.
По этим данным, в 2022-2025 годах с заявлениями о предоставлении временного убежища в России обратилось 92 426 граждан Украины. Больше всего таких ходатайств поступило в 2022 году — 83 513. В 2023 году поступило 5 581 ходатайств, в 2024 году — 3 722, а в 2025-м — 3 332.
При этом всего в 2022 году с заявлениями о предоставлении временного убежища со всех стран обратилось 100 682 человек, соответственно, более 82% от общего числа обратившихся составили граждане Украины. В 2023 году доля украинцев превысила 67%, в 2024 году — 54%, а в 2025 году — 40% от общего числа обратившихся.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Украинцы в США активно интересуются переездом в Россию, заявил генконсул
© 2026 МИА «Россия сегодня»
