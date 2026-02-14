Иранская погранслужба задержала 48 катеров с контрабандным топливом

ТЕГЕРАН, 14 фев - РИА Новости. Сотрудники пограничной службы Ирана задержали в субботу 48 катеров в Персидском заливе, перевозивших контрабандное топливо, заявил командующий пограничной службы Ирана по провинции Систан и Белуджистан Реза Шоджаи.

Он отметил, что суммарно на 48 судах удалось изъять около 73 тысяч литров контрабандного топлива. По его словам, на судах находились 99 человек, все они были арестованы.