Рейтинг@Mail.ru
Иранская погранслужба задержала 48 катеров с контрабандным топливом - РИА Новости, 14.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:48 14.02.2026
https://ria.ru/20260214/toplivo-2074437666.html
Иранская погранслужба задержала 48 катеров с контрабандным топливом
Иранская погранслужба задержала 48 катеров с контрабандным топливом - РИА Новости, 14.02.2026
Иранская погранслужба задержала 48 катеров с контрабандным топливом
Сотрудники пограничной службы Ирана задержали в субботу 48 катеров в Персидском заливе, перевозивших контрабандное топливо, заявил командующий пограничной... РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T21:48:00+03:00
2026-02-14T21:48:00+03:00
в мире
иран
персидский залив
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150027/05/1500270510_0:0:2500:1406_1920x0_80_0_0_7c56fa531c8aed2aae332108841804e5.jpg
https://ria.ru/20260205/iran-2072536356.html
иран
персидский залив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150027/05/1500270510_317:0:2192:1406_1920x0_80_0_0_226ab81b9cbbc16bb678bafde39e3f53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, персидский залив
В мире, Иран, Персидский залив
Иранская погранслужба задержала 48 катеров с контрабандным топливом

Иран задержал 48 катеров с контрабандным топливом в Персидском заливе

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкБашня Азади в Тегеране
Башня Азади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Башня Азади в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 14 фев - РИА Новости. Сотрудники пограничной службы Ирана задержали в субботу 48 катеров в Персидском заливе, перевозивших контрабандное топливо, заявил командующий пограничной службы Ирана по провинции Систан и Белуджистан Реза Шоджаи.
"В ходе нескольких операций было обнаружено и задержано 48 судов, перевозивших контрабандное топливо", - сказал Шоджаи, его слова приводит иранская телерадиокомпания IRIB.
Он отметил, что суммарно на 48 судах удалось изъять около 73 тысяч литров контрабандного топлива. По его словам, на судах находились 99 человек, все они были арестованы.
Стоимость изъятого топлива, как заявил Шоджаи, составляет более 62 миллиарда 380 миллионов иранских риалов (около 48 тысяч долларов США).
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
СМИ: Иран задержал два судна в Персидском заливе
5 февраля, 18:10
 
В миреИранПерсидский залив
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала