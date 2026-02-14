https://ria.ru/20260214/toplivo-2074437666.html
Иранская погранслужба задержала 48 катеров с контрабандным топливом
в мире
иран
персидский залив
ТЕГЕРАН, 14 фев - РИА Новости. Сотрудники пограничной службы Ирана задержали в субботу 48 катеров в Персидском заливе, перевозивших контрабандное топливо, заявил командующий пограничной службы Ирана по провинции Систан и Белуджистан Реза Шоджаи.
"В ходе нескольких операций было обнаружено и задержано 48 судов, перевозивших контрабандное топливо", - сказал Шоджаи, его слова приводит иранская телерадиокомпания IRIB
.
Он отметил, что суммарно на 48 судах удалось изъять около 73 тысяч литров контрабандного топлива. По его словам, на судах находились 99 человек, все они были арестованы.
Стоимость изъятого топлива, как заявил Шоджаи, составляет более 62 миллиарда 380 миллионов иранских риалов (около 48 тысяч долларов США
).