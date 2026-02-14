https://ria.ru/20260214/sudeystvo-2074321216.html
"Безобразно!" Тарасова раскритиковала судейство на Олимпиаде
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова раскритиковала уровень судейства фигурного катания на Олимпиаде в Италии. РИА Новости Спорт, 14.02.2026
фигурное катание
пётр гуменник
татьяна тарасова
зимние олимпийские игры 2026
пётр гуменник, татьяна тарасова, зимние олимпийские игры 2026
Фигурное катание, Пётр Гуменник, Татьяна Тарасова, Зимние Олимпийские игры 2026
Тарасова: на Олимпиаде судят безобразно, рада, что закончила работать