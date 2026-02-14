Бойцы "Ахмата" атаковали "Молниями" объекты энергетики и ВПК ВСУ в Сумах

КУРСК, 14 фев - РИА Новости. Бойцы "Ахмата" группировки войск "Север" атаковали беспилотниками комплекса "Молния" объекты военной инфраструктуры и энергетики в Сумах, использовавшихся в интересах ВСУ, сообщил РИА Новости комбат спецназа с позывным "Каштан".

"Работаем активно, в сутки три-четыре атаки. Наши расчеты "Молний" включаются после выявления живой силы и работающих энергетических и военных объектов, которые обеспечивают работу ВСУ", - рассказал "Каштан".