Бойцы "Ахмата" атаковали "Молниями" объекты энергетики и ВПК ВСУ в Сумах - РИА Новости, 14.02.2026
Специальная военная операция на Украине
 
06:42 14.02.2026
Бойцы "Ахмата" атаковали "Молниями" объекты энергетики и ВПК ВСУ в Сумах
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Бойцы "Ахмата" атаковали "Молниями" объекты энергетики и ВПК ВСУ в Сумах

РИА Новости: бойцы "Ахмата" атаковали "Молниями" объекты ВПК ВСУ в Сумах

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
КУРСК, 14 фев - РИА Новости. Бойцы "Ахмата" группировки войск "Север" атаковали беспилотниками комплекса "Молния" объекты военной инфраструктуры и энергетики в Сумах, использовавшихся в интересах ВСУ, сообщил РИА Новости комбат спецназа с позывным "Каштан".
Ранее в пятницу в Минобороны РФ заявили о том, что российские войска за минувшую неделю нанесли один массированный и шесть групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военной промышленности Украины, объекты энергетики, топливной и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ.
"Работаем активно, в сутки три-четыре атаки. Наши расчеты "Молний" включаются после выявления живой силы и работающих энергетических и военных объектов, которые обеспечивают работу ВСУ", - рассказал "Каштан".
Оператор БПЛА спас сослуживцев под Красноармейском
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
