https://ria.ru/20260214/spetsoperatsiya-2074334664.html
Бойцы "Ахмата" атаковали "Молниями" объекты энергетики и ВПК ВСУ в Сумах
Бойцы "Ахмата" атаковали "Молниями" объекты энергетики и ВПК ВСУ в Сумах - РИА Новости, 14.02.2026
Бойцы "Ахмата" атаковали "Молниями" объекты энергетики и ВПК ВСУ в Сумах
Бойцы "Ахмата" группировки войск "Север" атаковали беспилотниками комплекса "Молния" объекты военной инфраструктуры и энергетики в Сумах, использовавшихся в... РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T06:42:00+03:00
2026-02-14T06:42:00+03:00
2026-02-14T06:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069243059_1185:60:3072:1122_1920x0_80_0_0_405c4b0b52d9b83326e08adcb6eff0cf.jpg
https://ria.ru/20260214/spetsoperatsiya-2074328901.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069243059_1216:28:3072:1420_1920x0_80_0_0_7588fc1900fd12ba9c5fab5ee44e7b06.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Бойцы "Ахмата" атаковали "Молниями" объекты энергетики и ВПК ВСУ в Сумах
РИА Новости: бойцы "Ахмата" атаковали "Молниями" объекты ВПК ВСУ в Сумах