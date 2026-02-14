https://ria.ru/20260214/soglashenie-2074370744.html
Мирное соглашение по Украине не упадет с неба, заявил Ван И
Мирное соглашение по Украине не упадет с неба, заявил Ван И
ПЕКИН, 14 фев – РИА Новости. Мирное соглашение по Украине не упадет с неба, нужно продолжать диалог, заявил в субботу китайский министр иностранных дел Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности.
"Наконец мы видим, что мирные переговоры (по урегулированию украинского кризиса – ред.) начались, и, как мне кажется, сейчас обсуждаются реальные вопросы. Мы приветствуем это, потому что как можно добиться мира, если мы не будем продолжать диалог? Мирное соглашение не упадет с неба", - заявил Ван И
Он выразил надежду, что благодаря совместным последовательным усилиям получится достичь всеобъемлющего, прочного, долгосрочного, обязывающего и приемлемого для всех сторон мирного соглашения.
"Я думаю, что это общая цель международного сообщества, включая Китай", - указал министр.