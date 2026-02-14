Рейтинг@Mail.ru
Мирное соглашение по Украине не упадет с неба, заявил Ван И - РИА Новости, 14.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:45 14.02.2026
https://ria.ru/20260214/soglashenie-2074370744.html
Мирное соглашение по Украине не упадет с неба, заявил Ван И
Мирное соглашение по Украине не упадет с неба, заявил Ван И - РИА Новости, 14.02.2026
Мирное соглашение по Украине не упадет с неба, заявил Ван И
Мирное соглашение по Украине не упадет с неба, нужно продолжать диалог, заявил в субботу китайский министр иностранных дел Ван И на Мюнхенской конференции по... РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T12:45:00+03:00
2026-02-14T12:45:00+03:00
в мире
украина
ван и (политик)
мюнхенская конференция по безопасности
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774838164_0:38:2866:1650_1920x0_80_0_0_206c2478b54b70fd22fddcd8ca3c575b.jpg
https://ria.ru/20260214/knr-2074365370.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774838164_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_627648a9ff36fbae4454ea295c3798e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, ван и (политик), мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Украина, Ван И (политик), Мюнхенская конференция по безопасности
Мирное соглашение по Украине не упадет с неба, заявил Ван И

Ван И: мирное соглашение по Украине не упадет с неба, нужно продолжать диалог

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкУкраинский флаг
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Украинский флаг. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕКИН, 14 фев – РИА Новости. Мирное соглашение по Украине не упадет с неба, нужно продолжать диалог, заявил в субботу китайский министр иностранных дел Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности.
«
"Наконец мы видим, что мирные переговоры (по урегулированию украинского кризиса – ред.) начались, и, как мне кажется, сейчас обсуждаются реальные вопросы. Мы приветствуем это, потому что как можно добиться мира, если мы не будем продолжать диалог? Мирное соглашение не упадет с неба", - заявил Ван И.
Он выразил надежду, что благодаря совместным последовательным усилиям получится достичь всеобъемлющего, прочного, долгосрочного, обязывающего и приемлемого для всех сторон мирного соглашения.
"Я думаю, что это общая цель международного сообщества, включая Китай", - указал министр.
Министр иностранных дел Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Китай продвигает мирные переговоры по Украине, заявил Ван И
Вчера, 12:02
 
В миреУкраинаВан И (политик)Мюнхенская конференция по безопасности
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала