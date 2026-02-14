Собянин рассказал о внедрении отечественных разработок службами Москвы

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Городские службы Москвы внедряют в свою работу отечественные разработки и развивают свои производства, сообщил мэр Москвы Серей Собянин.

"Также с 2014 года увеличиваем количество городских асфальтобетонных заводов — сейчас таких уже 15. Их производственные мощности полностью обеспечивают потребности столицы", - подчеркнул мэр.