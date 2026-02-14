https://ria.ru/20260214/sobyanin-2074395013.html
Собянин рассказал о внедрении отечественных разработок службами Москвы
Собянин рассказал о внедрении отечественных разработок службами Москвы - РИА Новости, 14.02.2026
Собянин рассказал о внедрении отечественных разработок службами Москвы
Городские службы Москвы внедряют в свою работу отечественные разработки и развивают свои производства, сообщил мэр Москвы Серей Собянин. РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T16:07:00+03:00
2026-02-14T16:07:00+03:00
2026-02-14T16:07:00+03:00
москва
мосводоканал
технологии
сергей собянин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042665146_0:182:3074:1911_1920x0_80_0_0_30b41d76027d597508300698a765c39e.jpg
https://ria.ru/20260209/metro-2073212339.html
https://ria.ru/20260209/moskva-2073220051.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042665146_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_665ecc81cad588c044093d7c9bbc48e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, мосводоканал, технологии, сергей собянин
Москва, Мосводоканал, Технологии, Сергей Собянин
Собянин рассказал о внедрении отечественных разработок службами Москвы
Собянин: городские службы Москвы внедряют отечественные разработки в свою работу