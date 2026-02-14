Рейтинг@Mail.ru
Собянин рассказал о внедрении отечественных разработок службами Москвы - РИА Новости, 14.02.2026
16:07 14.02.2026
https://ria.ru/20260214/sobyanin-2074395013.html
Собянин рассказал о внедрении отечественных разработок службами Москвы
Собянин рассказал о внедрении отечественных разработок службами Москвы - РИА Новости, 14.02.2026
Собянин рассказал о внедрении отечественных разработок службами Москвы
Городские службы Москвы внедряют в свою работу отечественные разработки и развивают свои производства, сообщил мэр Москвы Серей Собянин. РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T16:07:00+03:00
2026-02-14T16:07:00+03:00
москва
мосводоканал
технологии
сергей собянин
москва
москва, мосводоканал, технологии, сергей собянин
Москва, Мосводоканал, Технологии, Сергей Собянин
Собянин рассказал о внедрении отечественных разработок службами Москвы

Собянин: городские службы Москвы внедряют отечественные разработки в свою работу

Мэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Городские службы Москвы внедряют в свою работу отечественные разработки и развивают свои производства, сообщил мэр Москвы Серей Собянин.
"Городские службы Москвы внедряют в работу отечественные разработки и развивают свои производства. Так оптимизируются эксплуатационные затраты и сроки выполнения задач, при этом качество работ, наоборот, только растет", - написал Собянин в своем канале на платформе Max.
Объявление о скором открытии у входа на станцию метро - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Собянин рассказал, сколько станций метро построят в Москве к 2032 году
9 февраля, 14:49
Мэр отметил такие разработки, как компактный переходной пункт для соединения воздушных и кабельных линий электропередачи напряжением 110 кВ, мобильный накопитель электроэнергии на грузовом шасси и комплекс с использованием нейросети для поиска осветительных приборов, требующих ремонта. Собянин также добавил, что АО "Мосводоканал" наладило серийный выпуск канализационных насосных станций колодезного типа на базе собственной производственной площадки.
"Также с 2014 года увеличиваем количество городских асфальтобетонных заводов — сейчас таких уже 15. Их производственные мощности полностью обеспечивают потребности столицы", - подчеркнул мэр.
Флагманские биатлонно-лыжные трассы в парке 850-летия Москвы - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Собянин рассказал, сколько спортивных объектов построят к 2030 году
9 февраля, 15:23
 
МоскваМосводоканалТехнологииСергей Собянин
 
 
