Мегасенсация в фигурном катании: русский тренер привел Казахстан к золоту

Сенсационная победа Михаила Шайдорова, который до этого ни разу не был чемпионом мира, а на последнем финале Гран-при занял шестое место, напоминает не менее громкую победу его тренера Алексея Урманова на Олимпиаде-1994 в Лиллехаммере.

Ученик Алексея Мишина в 20 лет стал лидером в сборной России после распада СССР, когда олимпийский чемпион Альбервилля Виктор Петренко выбрал Украину. Победы от Алексея в Лиллехаммере никто не ждал. На ЧМ-1993 он завоевал бронзу, уступив канадцам Курту Браунингу и Элвису Стойко, а на ЧЕ-1994 за несколько недель до олимпийского старта также довольствовался третьим местом вслед за украинцами Петренко и Вячеславом Загороднюком. Ради второго титула перед Лиллехаммером вернулись в любительский спорт из профессионалов два чемпиона последних Олимпиад Петренко и Брайан Бойтано.

« «Старался полностью выбросить из головы все мысли о местах и конкурентах, — вспоминал Урманов. — Хотя трудно было это сделать при наличии в сборной России Оксаны Грищук. Перед выходом на лед в короткой программе она оповестила, что Бойтано, Браунинг и Петренко выступили не лучшим образом. Не успел остановить Оксану, а про себя подумал: «Кто же тебя за язык тянет?»

По словам Урманова, перед произвольной программой вместе с ним за золотом Олимпиады ехали Стойко и француз Филипп Конделоро. В технике, как признался Алексей, он проигрывал канадцу, а в артистизме — французу. Только итоговый результат определяла оценка, складывавшаяся из баллов за обе составляющих. И Урманов превзошел конкурентов.

Кто такой Шайдоров

В прошлом сезоне Шайдоров добился невероятного прогресса и заставил говорить о себе как об одном из претендентов на олимпийские медали. «Мы работаем с Михаилом уже семь лет, — рассказал Урманов в интервью РИА Новости весной прошлого года. — Начали сотрудничать с тренировочного лагеря в Йошкар-Оле, куда Мишку привез его папа и по совместительству тренер. После этого Шайдоров попросился тренироваться в Сочи, сказав родителям: «Дайте мне шанс!» Парень все схватывал буквально не лету, но мы не форсировали его подготовку».

В арсенале ученика Урманова есть уникальные каскады из тройного акселя и четверных прыжков. «Шайдоров — талантливый фигурист. Иначе такие элементы ему не покорились бы. Что немаловажно, Михаил всегда проявляет инициативу, когда речь заходит о постановках и контенте. Есть финуристы, которые тупо выполняют установки тренера, а на креатив не способны. А вот Шайдоров всегда хочет попробовать что-то новое и необычное».

Первые результаты сотрудничества казахстанского фигуриста с российским тренером проявились на юниорском чемпионате мира-2022, где Шайдоров стал серебряным призером. Проиграл только Илье Малинину. После этого в Казахстане о Михаиле заговорили как о наследнике Дниса Тена, трагически погибшего бронзового призера Олимпиады в Сочи. И Шайдоров с каждым сезоном эти надежды оправдывал.

Нынешний сезон складывался для казахстанского фигуриста непросто. Не попали они с тренером с короткой программой. Пришлось возвращаться к прошлогодней «Дюне», которая Шайдорову очень нравилась и подходила. На главных предолимпийских стартах Михаил был на вторых ролях. В финале Гран-при его опередили Малинин, Юма Кагияма, Сун Сато, Адам Сяо Хим Фа и Даниэль Грассль. На чемпионате четырех континентов впереди были три японских фигуриста, из которых на Олимпиаде выступил только Као Миура, и южнокореец Джун Хван Чха.

Уделал Малинина и японцев

Да и в Милане после короткой программы Михаил был лишь пятым, уступая Малинину почи 16 баллов, Кагияме — почти 11, а Сяо Хим Фа — почти 10. В произвольной на музыку к фильму «Пятый элемент» Шайдоров пошел ва-банк. Добавил к заявляемому ранее контенту из четырех четверных прыжков пятый, флип. И справился с прокатом просто великолепно. Лишь недокрут в четверть оборота на четверном лутце усмотрели арбитры, которые совершенно не собирались тянуть на высшую ступеньку олимпийского пьедестала казахстанца.

Ну, а дальше началось то, что заставило вспомнить Лиллехаммер-1994. Все конкуренты Шайдорова, выступавшие вслед за ним, не справились с нервами. Этого можно было ожидать от Грассля, Сяо Хим Фа и даже Кагиямы. Только дрогнул даже Малинин! Американец, заявивший семь четверных, с учетом задела в короткой программе мог сорвать даже два прыжка. Только вместо четверного акселя получилась «бабочка», а риттбергер и сальхов Илья сдвоил. Да еще и лутц на четверть оборота не докрутил.