Рейтинг@Mail.ru
Шайдоров нанес Казахстан на олимпийскую карту, заявил мексиканский фигурист - РИА Новости Спорт, 14.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
13:52 14.02.2026 (обновлено: 14:12 14.02.2026)
https://ria.ru/20260214/shaydorov-2074377066.html
Шайдоров нанес Казахстан на олимпийскую карту, заявил мексиканский фигурист
Шайдоров нанес Казахстан на олимпийскую карту, заявил мексиканский фигурист - РИА Новости Спорт, 14.02.2026
Шайдоров нанес Казахстан на олимпийскую карту, заявил мексиканский фигурист
Мексиканский фигурист Донован Каррильо назвал сумасшедшей развязку соревнований одиночников на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии, пожелал удачи... РИА Новости Спорт, 14.02.2026
2026-02-14T13:52:00+03:00
2026-02-14T14:12:00+03:00
фигурное катание
спорт
илья малинин
михаил шайдоров
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0e/2074322070_471:94:2987:1509_1920x0_80_0_0_5cfee2f43f7b5712954c141641a3fdaa.jpg
https://ria.ru/20260214/shajdorov-2074374104.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0e/2074322070_357:0:3088:2048_1920x0_80_0_0_2381d8bc8f3f8dd9dffdcdbe60077584.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, илья малинин, михаил шайдоров, зимние олимпийские игры 2026
Фигурное катание, Спорт, Илья Малинин, Михаил Шайдоров, Зимние Олимпийские игры 2026
Шайдоров нанес Казахстан на олимпийскую карту, заявил мексиканский фигурист

Мексиканец Каррильо назвал развязку турнира одиночников на ОИ-2026 сумасшедшей

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкМихаил Шайдоров
Михаил Шайдоров - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Михаил Шайдоров. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости, Андрей Симоненко. Мексиканский фигурист Донован Каррильо назвал сумасшедшей развязку соревнований одиночников на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии, пожелал удачи американцу Илье Малинину и поздравил с победой Михаила Шайдорова.
В пятницу Шайдоров выиграл золотую медаль Олимпийских игр в Италии. По сумме короткой (92,94 балла) и произвольной (198,64) программ фигурист набрал 291,58 балла. Он стал первым в истории спортсменом, представляющим Казахстан, которому удалось взять золотую медаль Олимпийских игр в фигурном катании. Малинин, лидировавший после короткой программы, дважды упал во время произвольной программы и занял итоговое восьмое место.
«
"Вчера была просто сумасшедшая развязка, никто такого не ожидал. Но я очень уважаю Илью, он великий спортсмен. Иногда такое случается, и это часть спорта и жизни. Я желаю ему успеха, он пойдет очень далеко. Безусловно, поздравляю Михаила, он заслужил золото Олимпиады, выступил великолепно. И то, что он разместил Казахстан на олимпийскую карту, очень важно для этой страны", - сказал Каррильо журналистам.
Каррильо 26 лет. Он занял 22-е место на Играх.
Михаил Шайдоров - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Траньков рассказал, что помогло Шайдорову выиграть Олимпиаду
Вчера, 13:15
 
Фигурное катаниеСпортИлья МалининМихаил ШайдоровЗимние Олимпийские игры 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Сочи
    Локомотив
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Вердер
    Бавария
    0
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Финляндия
    Италия
    11
    0
  • Футбол
    Завершен
    Марсель
    Страсбур
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Севилья
    Алавес
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Реал Сосьедад
    4
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала