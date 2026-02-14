Шайдоров нанес Казахстан на олимпийскую карту, заявил мексиканский фигурист

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости, Андрей Симоненко. Мексиканский фигурист Донован Каррильо назвал сумасшедшей развязку соревнований одиночников на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии, пожелал удачи американцу Илье Малинину и поздравил с победой Михаила Шайдорова.
В пятницу Шайдоров выиграл золотую медаль Олимпийских игр в Италии. По сумме короткой (92,94 балла) и произвольной (198,64) программ фигурист набрал 291,58 балла. Он стал первым в истории спортсменом, представляющим Казахстан, которому удалось взять золотую медаль Олимпийских игр в фигурном катании. Малинин, лидировавший после короткой программы, дважды упал во время произвольной программы и занял итоговое восьмое место.
«
"Вчера была просто сумасшедшая развязка, никто такого не ожидал. Но я очень уважаю Илью, он великий спортсмен. Иногда такое случается, и это часть спорта и жизни. Я желаю ему успеха, он пойдет очень далеко. Безусловно, поздравляю Михаила, он заслужил золото Олимпиады, выступил великолепно. И то, что он разместил Казахстан на олимпийскую карту, очень важно для этой страны", - сказал Каррильо журналистам.
Каррильо 26 лет. Он занял 22-е место на Играх.